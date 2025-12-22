『冬のソナタ』出演したチェ・ジウ、1児の母＆50歳になっても変わらぬ美貌に反響「永遠の美しさです」「この世で１番美人」
韓国俳優のチェ・ジウ（50）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。冬の韓国での日常を公開し、今も変わらぬ美貌に反響を呼んでいる。
【写真】「やはり、変わらない美しさ」1児の母＆50歳になったチェ・ジウの近影
チェ・ジウは、冬にまつわる絵文字を添えてダークカラーのトングコートに見を包み、凍える手を温める仕草をした写真をアップ。ほかにも「あ〜寒い！」と寒さに驚く動画や、冬の寒さをも吹き飛ばすようなまぶしい笑顔を見せた。
ちゃめっ気感じる姿も披露し、愛嬌ある姿に「今日もお綺麗です」「いつも素敵過ぎて永遠の美しさです」「やはり、変わらない美しさ」「かわいい」「この世で１番美人です」などの反響が集まっている。
チェ・ジウは、2003年〜04年にアジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『冬のソナタ』や『天国の階段』に出演。18年に結婚し、20年に第1子・長女を出産した。
