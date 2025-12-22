¡ÚÆâÅÄ²íÌé¤Î¹³ÑÄÉµå¡Û¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥ºÀ®¸ù¤ÎÈë¤±¤Ä¤òÊ¬ÀÏ¡ÁÆüËÜÌîµå³Ø²ñºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¶Í°þ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë
¡¡¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î¶¯¤µ¤Ç¥Ð¥ó¥È¤òÅ¾¤¬¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î¸Å¹ë¡¢¶Í°þ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¹Å¼°ÌîµåÉô¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏÈÉ¤Î¸¦µæ¤¬ÆüËÜÌîµå³Ø²ñÂè3²óÂç²ñ¤Ç¹â¹»¤ÎÉôºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÏÁª¼ê12¿Í¡¢½÷»Ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼1¿Í¤Ë¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏÈÉ¤¬4¿Í¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë2Ç¯À¸¤ÎÆ£Â¼°ìñ¥¡Ê¤¤¤Ö¤¡Ë¤µ¤ó¤ÈÃæ¸ýÂó³¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯³Ø²ñ»²²Ã¤Ë¸þ¤±¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°Àï¤Ï8·î24Æü¤Ë¿·¿ÍÀï3²óÀï¤ÇÆü¹âÃæÄÅ¤Ë¡¢9·î7Æü¤Ë½©µ¨¸©1¼¡Í½Áª1²óÀï¤ÇÌ§Åç¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤â0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¤âÃíÌÜ¤¹¤ëºÇÂ®146¥¥í¤Î±¦ÏÓ¡¢ÆâÅÄÍªÅÍÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¤¤¤Æ¼ºÅÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÏÂÇ¤ÇÆÀÅÀÎÏ¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¡ÖÆâÅÄ¤¬¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢²ù¤·¤¤¤·¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿2»î¹ç¤ÇÌµ»à¤«1»à¤ÇÁö¼Ô»°ÎÝ¤Î¾õ¶·¤¬3ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂÇ¼Ô¤¬ËÞÂà¤·¡¢¹¥µ¡¤ò¥Õ¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÁö¼ÔÆÀÅÀ·÷¤Î¾õ¶·¤ÇÅ¬»þÂÇ¤¬½Ð¤º¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºîÀïÊÌ¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤ò´Ô¤¹ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¥Ð¥ó¥È¤ËÅ¬¤·¤¿ÂÇµåÊý¸þ¤È¶¯ÅÙ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢10·î¤È11·î¤ËÁª¼ê¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Îý½¬»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝ¤«¤é4¡¢6¡¢8¡¢10¡¢12¡¢14¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÎÝÀþ¤ò0ÅÙ¡¢»°ÎÝÀþ¤ò90ÅÙ¤È¤·¤Æ15ÅÙ´Ö³Ö¤ÇÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¡£±¦¡¦º¸Åê¼ê¡¢°ì¡¦»°ÎÝ¼ê¤ÎÄê°ÌÃÖ¡Ê¿¨ÎÝ¡Ë¡¢Á°¿Ê¼éÈ÷¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÂÇµå¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é½èÍý¡½Á÷µå¡½Êá¼ê¥¿¥Ã¥Á¡Ê±¦ÂÇÀÊ¤ËÃÖ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅÝ¤¹¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£ÂÇµå¤Ï¼ê¤ÇÅ¾¤¬¤·¤¿¡£
¡¡»°ÎÝÁö¼Ô¤¬Âè2¥ê¡¼¥É¤«¤éËÜÎÝ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¤ò·×¤ë¤ÈÊ¿¶Ñ3¡¦3ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤ò´ð½à¤Ë¥×¥é¥¹¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¡£·×Â¬¤ÏÆ°²èÊ¬ÀÏ¡¢±¿Æ°²òÀÏ¥½¥Õ¥È¡Ö¥¥Î¥Ù¥¢¡ÊKinovea¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡£
¡¡·×Ìó330µå¤ÎÂÇµå¤ò½¸·×¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï0¡Á4¥á¡¼¥È¥ë¤Î´Ë¤¤¥Ð¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Êá¼ê¤¬½èÍý¤·¤¿¤ê¡¢Åê¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¥È¥¹¤Ç¤Û¤ÜÁö¼ÔÊ°»à¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼êÀµÌÌ¡Ê30¡Á60ÅÙ¡Ë¤ÎÂÇµå¤âÀ¸´Ô¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤¬À®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ï°ì¡¢»°ÎÝÀþÉÕ¶á¡Ê0¡Á15ÅÙ¡¢75¡Á90ÅÙ¡Ë¤Ç4¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂÇµå¤À¤Ã¤¿¡£º¸Åê¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìÎÝÂ¦¤Î30ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ç¤â·è¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡Ö±¦¼ê¤Ë¤Ï¤á¤¿¥°¥é¥Ö¥È¥¹¤¬¤·¤º¤é¤¯¡¢»ý¤ÁÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤È¤á¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÎÝÀþÉÕ¶á¤ËÂÇµå¤ò»¦¤·²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅ¾¤¬¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£Åê¼ê¤ÎÀµÌÌ¡Ê30¡Á60ÅÙ¡Ë¤È0¡Á4¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈÏ°Ï¤ÏÈò¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁª¼ê¤Ø¤Î½õ¸À¤È¤·¤Æ¡ÖÂÇ¼Ô¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á¡¢¤É¤ÎÊý¸þ¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î¶¯ÅÙ¤ÇÅ¾¤¬¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤É¤³¤ËÅ¾¤¬¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤òÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÁ°¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡±éÂê¤ò¡Ö¾¯¤Ê¤¤¹¥µ¡¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡¡¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¥¿¥¤¥à¤ÈÊáµå°ÌÃÖ¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£·î13¡Á14Æü¡¢¹ÅçÂç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³Ø²ñ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¹â¹»¤ÎÉô¡¢Á´¹ñ19¹»26Âê¤ÇºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£Ãæ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¾¹»¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤âÎÉ¤¯¤Æ¼«¿®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¡¢´î¤ó¤À¡£
¡¡ÌðÌî·òÂÀÏº´ÆÆÄ¡Ê36¡áÆ±¹»ÊÝ·òÂÎ°é²Ê¶µÍ¡¡Ë¤ÏÃÞÇÈÂç½Ð¿È¤Ç¡¢ÆüËÜÌîµå³Ø²ñ²ñÄ¹¤ÎÃÞÇÈÂç¶µ¼ø¡¢ÌîµåÉô´ÆÆÄ¤ÎÀîÂ¼Âî»á¤Ï²¸»Õ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¡Ö¸½¾ì¤òÍÂ¤«¤ëÎ©¾ì¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¸¦µæ¤¬¤¤¤¤¡£¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¥¿¥¤¥à¤Ê¤É·×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Ãå´ãÅÀ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È²¿¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¡É¡È¥é¥¤¥óºÝ¤¬·è¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤Î¾®·ªÀµÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï»î¹ç¤Ç¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤â¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¥Ð¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¤Î¸¦µæ¤ò»î¹ç¤ÇÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¶á¤¯ÉôÆâ¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¤Î¸¦µæÊó¹ð¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¯¡£
¡¡Ãæ¸ý¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¤Ç¾®·ª¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¹â¹»¤ÇÁª¼ê¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Æ£Â¼¤µ¤ó¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌîµå·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÌîµå¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢¶Í°þÃæ»þÂå¡¢²Ê³ØÉô¤ËºßÀÒ¤·¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖÌîµå¤Ë²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë
¡¡¢¡ÆâÅÄ¡¡²íÌé¡Ê¤¦¤Á¤¿¡¦¤Þ¤µ¤ä¡Ë¡¡1963¡Ê¾¼ÏÂ38¡ËÇ¯2·î¡¢ÏÂ²Î»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¶Í°þ¹â¡Á·ÄÂçÂ´¡£85Ç¯4·î¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÆþ¼Ò°ÊÍè¡¢Ìîµåµ¼Ô°ì¶Ú¡£2003Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¡£Êì¹»¤Î¶Í°þÌîµåÉô¤Ïº£Ç¯¡¢OB¤¬¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¹Ã»Ò±à¡×¤Ç½é¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏÈÉ¤¬ÆüËÜ°ì¡£OB²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï¸½Ìò¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤À¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£