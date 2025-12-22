『第17回明石家紅白！』放送決定 さんまが「倍倍FIGHT!」「愛スクリ〜ム！チャレンジ」に挑戦
お笑い芸人・明石家さんまによるNHK音楽特番『第17回明石家紅白！』が、総合テレビで28日午後7時30分〜8時42分に放送されることが決定した。
【番組カット多数】『第17回明石家紅白！』で熱唱する“KIINA．”こと氷川きよし＜ほか場面カット＞
17回目を迎える今回は、2025年に活躍したアーティストが大集合。「倍倍FIGHT!」で大ブレイクし、紅白初出場を決めたCANDY TUNE。初対面のさんまと、ヒットで変わったことや、ブレイク前の苦労話で盛り上がる。「倍倍FIGHT!」のフリをやってほしいというお願いに、さんまが赤面する場面も。
日本と韓国で活躍する&TEAM。洗濯機の使い方や、料理の匂いなど、共同生活ならではの悩みをさんまに打ち明ける。実はさんまとMAKIには以前から関係が…。驚きのエピソードから爆笑展開に。
「ラブライブ！シリーズ」から生まれたユニットAiScReam。SNSで話題の「愛▽スクリ〜ム！チャレンジ」（▽＝ハートマーク）で、さんまや他ゲストも大盛り上がり。声優本人としての特別版「愛▽スクリ〜ム！チャレンジ」も披露する。
11月発表のシングルで数々のチャート1位を獲得したMAZZEL。デビュー曲の歌詞で、“さんま”と聴こえる部分があり謝りたいというSEITOに、さんまの反応は？ダンスや歌に加え、超能力や魔法など、メンバーが驚きの特技を披露。
今年デビュー26年目を迎えた氷川きよしは、さんまと13年ぶりの共演。新たな呼び名“KIINA．”に込めた思いを熱く語るが、なぜか爆笑トークに展開。「のどのケア方法」や「コンサート前のルーティーン」など、他ゲストからの相談コーナーも。
そして今回、本家紅白の“けん玉チャレンジ”でおなじみ、三山ひろしが特別ゲストとして登場。出演者一同で、明石家紅白だけのスペシャルなけん玉チャレンジに挑戦する。さんまも驚いた意外な結果とは。
さらに、出演者の「思い出に残る紅白名場面」も紹介。子どものころの憧れの存在や、歌手を目指すきっかけとなったシーンなど、それぞれの個性あふれるエピソードと共に届ける。
