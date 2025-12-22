元AKB48元メンバーで、タレント・俳優の前田亜美さんがＸを更新。

「仕事」に関して、自身の状況を訴えました。



前田亜美さんは「仕事がありません！年末なのに！！！」と、投稿。



続けて「仕事ください！ こんな暇なの私くらい！ こりゃあかん………」と、切実に綴りました。







更に、続く投稿で、前田亜美さんは自身の投稿を引用し「年末＝忙しい というイメージだけです!」と、投稿。





続けて「テレビのお仕事や、事務仕事やデザイン等、させてもらってます。」と、記しました。





そして「自分からお仕事も探してます! 日頃からチャンスが沢山です 全てに感謝してます!!（お仕事だいすき人間なので足りなくなって叫びました）」と、説明しています。



この投稿にファンからは「前田さんの表情をたくさんTVで観たいので期待しています♪」・「ちゃんとお仕事して偉いよ チャンス掴めると良いね」・「あーみんかわいいからもっと沢山のお仕事増えて欲しいです、ずっとかわいいよ〜❤❤❤」などの反響が寄せられています。









【 前田亜美さん プロフィール 】

▼生年月日：1995年6月1日

▼出身地：東京都

▼血液型：Ｏ



▼趣味：人間観察、創作料理、１人行動、映画鑑賞、ディズニー、音楽鑑賞、たこやき作り、節約コーディネート、エゴサーチ、アウトドア、地図鑑賞

▼特技：ＤＶＤでダンスを覚えること、フラフープ、まゆげに爪楊枝を乗せる＆まゆげに洗濯バサミをはさめる、１人じゃんけん、道を覚えること、

▼資格：環境カオリスタ検定、JADP認定メンタル心理カウンセラー、上級心理カウンセラーPADI Cカード （オープン・ウォーター・ダイバー(OWD)、アドバンスド・オープン・ウォーター・ダイバー(AOWD)（水深40m））、環境カオリスタ検定









【担当：芸能情報ステーション】