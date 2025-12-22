ほろほろの豚角煮やシチュー！鳴門市の人気レストランと連携した4つの新惣菜がふるさと納税に登場
シンカは、徳島県鳴門市が推進する「ふるさと納税3.0」の一環として、ノーススターインテリジェントグループと連携し、鳴門市の新名物を創出するプロジェクトを始動した。
吊るし窯で焼き上げた国産豚の本格焼豚
プロジェクト第1弾は、地元の食材・料理人・道の駅が一体となり、国産豚の旨味を活かした4つの新惣菜を開発した。
「吊るし窯で焼き上げた国産豚の本格焼豚(ブロック)」(300g 1,885円)は、昔ながらの吊るし窯で焼き上げ、肉本来の旨味と香ばしさを凝縮させた焼豚。
「とろけるポークシチュー」(210g 1,516円)は、ほろっとほどける国産豚の食感と濃厚ソースが特徴。
とろけるポークシチュー
「井上味噌醤油の豚ロース味噌漬け」(130g 1,049円)は、鳴門市の老舗である井上味噌醤油の白味噌を贅沢に使用した味噌漬け。
井上味噌醤油の豚ロース味噌漬け
「おはしで食べられる味しみ豚角煮」(200g 1,885円)は、文政九年(1826年)創業の福寿醤油の天然2年仕込み醤油を使用した豚の角煮。
おはしで食べられる味しみ豚角煮
いずれも、12月10日よりふるさと納税の返礼品として先行出品しており、2026年1月下旬からは道の駅くるくるなるとやネット販売も開始する。
