プロ野球・ソフトバンクは22日、台湾の味全ドラゴンズから徐若熙(シュー・ルオシー)投手が入団することを発表しました。

徐投手は、右投げ右打ちの25歳。今季は台湾のプロ野球リーグ・CPBLで19試合に先発し、5勝7敗、防御率2.05という成績でした。来季から背番号「18」を背負います。

▽徐若熙投手コメントこのたび、私を評価、そして信頼し、より高いレベルで挑戦する機会を与えてくださった福岡ソフトバンクホークスに心から感謝しています。歴史と実績を誇る球団の一員となれることを大変光栄に思います。球団の期待に応えられるよう、日々の練習と試合に全力で取り組みたいと思っています。また、プロ野球選手としてのキャリアをスタートさせて以来、成長の機会と多大なるご支援をいただいた味全ドラゴンズの皆さまにも、深く感謝しています。私の原点がドラゴンズにあることは、今後も変わることはありません。新たな環境でさらなる成長を目指し、これまで支えてくださったすべての皆さまに、プレーでお応えできるよう努力します。