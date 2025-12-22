プロ野球・楽手は22日、今オフ海外FA(フリーエージェント)権を行使した則本昂大選手が“チャンス・フォー・チルドレン”へ280万円を寄付したと発表しました。

2019シーズン以降、7シーズン連続7回目の実施となる則本選手の慈善活動。1登板につき5万円（ポストシーズン含む）を寄付する取り組みで、56試合に登板した今季は280万円を寄付しました。

寄付を受ける“チャンス・フォー・チルドレン”は、家庭の経済格差による子どもの教育格差を解消し、貧困の世代間連鎖を断ち切ることを目的に活動している団体です。

則本選手は球団を通じて、「自分の幼少期の経験から、『子どもたちが平等に、やりたいことにチャレンジできる機会をつくりたい』という思いで、今回も寄付をさせていただきました。今シーズンは、チームとしても個人としても悔しい思いをしましたが、昨年以上となる56試合に登板できたことは、年間を通じて少しでもチームの力になれたのかなと感じています。ただ、成績は全く満足していません。来シーズンについてはまだ未定ですが、どのチームであっても、与えられた役割の中で、魂を込めて腕を振り続けたいと思います」とコメントしました。