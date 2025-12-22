Á°ÅÓÍÎ¡¹¤Î²÷¾¡Éè¡¡´äÂ¼»ÍÃÊ¤¬¼ê¶ÚÏ¢È¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¾þ¤ë¡¡Âè39´üÎµ²¦Àï£¶ÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°Àï
Âè39´üÎµ²¦Àï¡Ê¼çºÅ¡§ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ï³ÆÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°Àï¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï£³¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÅìµþ¡¦¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£¶ÁÈ¤Î´äÂ¼ÑÛÂÀÏ¯»ÍÃÊ¡½Ãæ¼·³¤½÷Î®»°ÃÊÀï¤Ï117¼ê¤Ç´äÂ¼»ÍÃÊ¤¬¾¡Íø¡£Áê´çÌÚ¤Î¤Í¤¸¤ê¹ç¤¤¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û´üÂÔ¤Î¿·±ÔÅÐ¾ì¡ª
´äÂ¼»ÍÃÊ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£µÍ¾´ý¤ÎÁÏºî¡¦²òÅú¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢»°ÃÊ»þÂå¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿µÍ¾´ý²òÅúÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ë¼¡¤°£²°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¿¶¤êÈô¼Ö¤ÈµïÈô¼Ö¤ÎÎ¾Êý¤ò»Ø¤·¤³¤Ê¤¹´äÂ¼»ÍÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏµïÈô¼Ö¤ò»Ö¸þ¡£Ãæ½÷Î®»°ÃÊ¤¬´çÌÚ¤Ç±þ¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÃæ½»¤Þ¤¤Ä´¤Ë¹½¤¨¤ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Áê´çÌÚ¤ÎÀï·¿¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶É¤Ï½øÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Þ¤Ç´äÂ¼»ÍÃÊ¤Î¼ê¶Ú¤¬ºã¤¨¤ï¤¿¤ëÅ¸³«¤Ë¡££²¶Ú¤Î·ËÆ¬¤Ë¼êÎ¢·õ¤ÎÊâ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£¤³¤ì¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤Ãæ½÷Î®»°ÃÊ¤Ï·Ë¤òÆ¨¤¬¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¶â¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÁá¤¯¤â¹áÆÀ¤ÎÀï²Ì¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¤±¤Æ¤Ï£¸¶Ú¤Ø¤Î¤È¶âºî¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¶õÃæ¤ËÊâ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬·ÚÌ¯¼ê¡£¡ÖÂç¶ð¤Ï¶á¤Å¤±¤Æ¼õ¤±¤è¡×¤Î³Ê¸ÀÄÌ¤ê¤Ë¸å¼ê¤ÎÁÀ¤¤¤òËÉ¤¤¤Ç»Ø¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¶µ²Ê½ñÄÌ¤ê¤Î²÷¾¡Éè
Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿´äÂ¼»ÍÃÊ¤Î»Ø¤·¼ê¤¬¿¤Ó»Ï¤á¤Þ¤¹¡££³¶Ú¤ÎµòÅÀ¤Ë¹á¤òÂÇ¤Ã¤ÆÈô¼Ö¼è¤ê¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍ¥Àª¤Ê¤È¤¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡×¤Î¸¶Â§ÄÌ¤ê¤Î¸·¤·¤¤¹¶¤á¡£¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢Í·¤Ó¶ð¤Î³Ñ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤â¤¦¤Þ¤¯¡¢Áê¼ê¤ËÊâ¤ò¼è¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÆ±¶Ú¤ËÊâ¤ò¥¿¥¿¤¯ÁÀ¤¤¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼õ¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´äÂ¼»ÍÃÊ¤Î´ËµÞ¼«ºß¤Î»Ø¤·²ó¤·¤òÁ°¤Ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÃæ½÷Î®»°ÃÊ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½ª¶É»þ¹ï¤Ï19»þ26Ê¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¶Ì¤ÎµÍ¤ß¤òÇ§¤á¤¿Ãæ½÷Î®»°ÃÊ¤¬ÅêÎ»¡£½øÈ×¤«¤é¼ê¶Ú¤ò¶î»È¤·¤Æ¼«¤é¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÄÌ¤·¤Ä¤Ä¡¢Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¶µ²Ê½ñÄÌ¤ê¤Î»Ø¤·²ó¤·¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤·¤¿´äÂ¼»ÍÃÊ¤Î²÷¾¡Éè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿´äÂ¼»ÍÃÊ¤Ï¡ÖÂÐ¶É¤Ï¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡¢¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²²óÀï¤Ç¤Ï»³ÀîÂÙô¦»ÍÃÊ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
´äÂ¼»ÍÃÊ¤Ï¶É¸å¡¢ÃæÈ×¤Î¿Ê¹Ô¤¬¡Ö¸ø¼°Àï¤Ç¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ç¡×¤ÈÍÑ°Õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿
