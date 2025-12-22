¡Ö¤Þ¤À¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¦!!¡×NISA»È¤¤ÀÚ¤ê¤ÎºÇ½ª¼êÃÊ!? Ç¯Ëö¤ËÁÀ¤¤¤¿¤¤³ô¼çÍ¥ÂÔ¿·Àß¡¦³È½¼ÌÃÊÁ
º£Ç¯¤â»Ä¤ê10Æü¤Û¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎNISAÏÈ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢º£¤«¤éÁª¤Ù¤ë»È¤¤Æ»¤Ï¤«¤Ê¤ê¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¸¡Æ¤¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·îËö¤ò¸¢Íø³ÎÄêÆü¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢SBI¾Ú·ô¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¹ñÆâ³ôÃ´Åö¡Ë¤Îº¬ÄÅ¿¿Í³»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎNISA¸ýºÂ¡¦À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Î»È¤¤ÀÚ¤ê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¿·Àß¡¦³È½¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜÌÃÊÁ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡û³ô¼çÍ¥ÂÔ¿·Àß¡¦³È½¼ÌÃÊÁ¤ÇNISA»È¤¤ÀÚ¤ê!?
2025Ç¯¤â»Ä¤êÈ¾·î¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬³§ÍÍ¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê»ñÀè¤Î»²¹Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯¤ÎNISA¸ýºÂ¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Î»È¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤´»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤Ï
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤«¤é³ô¼ç¤Ø¡¢³ä°ú·ô¤ä¾¦ÉÊ·ô¡¢¿©ÎÁÉÊ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸¢Íø³ÎÄêÆü¡×¤Ë³ô¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¢Íø³ÎÄêÆü¡×¤Ë³ô¼ç¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÇäÇãÆü¡×¡Ê¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Î2±Ä¶ÈÆüÁ°¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤ä¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢µ»öËöÈø¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡û¿·Àß¡¦³È½¼¤È¤Ï
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¡Ö¿·Àß¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤¬¡¢¿·¤·¤¯³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö³È½¼¡×¤È¤Ï´ûÂ¸¤ÎÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Í¥ÂÔÆâÍÆ¤ò¹ë²Ú¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³ô¿ô¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÂÐ¾Ý³ô¿ô¤ò°ú¤²¼¤²¤ÆÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¤Ï¡¢ÊÝÍ³ô¼°¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤é¤¨¤ë¿ôÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î¿·Àß¤ä³È½¼¤Ï´ë¶È¤ÎÍø±×¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë³ô¼ç´Ô¸µ¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÍ½ÁÛÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¿å½à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤¬³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î¿·Àß¤ä³È½¼¤ò¹Ô¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÄ¹´üÊÝÍ¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÃÊÁ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð
ËÜ¹Æ¤Ç¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÚÌÃÊÁÉ½¡Û¤è¤ê¡¢º£´ü²ñ¼Ò·×²è¤Î³ÆÍø±×¹àÌÜ¡Ê±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¡¢½ãÍø±×¡Ë¤Ç¹õ»ú¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤«¤Ä¡¢¼è°ú½ê¤Þ¤¿¤ÏÆü¾Ú¶â¡¢Åö¼Ò¤Ë¤è¤ë¿®ÍÑµ¬À©¡¦Ãí°Õ´µ¯ÌÃÊÁ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²¼Àþ¤ò¤Ä¤±¤¿ÌÃÊÁ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
£±.Æ£ÅÄ´Ñ¸÷¡Ê9722¡Ë¡Ú³È½¼¡Û
¢¨²ñ¼Ò¸øÉ½»ñÎÁ¤ª¤è¤ÓSBI¾Ú·ô³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ô¤¬ºîÀ®¡¢²¼ÀþÉô¤¬º£²ó¤ÎÀ©ÅÙÊÑ¹¹ÆâÍÆ
³ô²Á¡§11,290±ß¡Ê12·î5Æü½ªÃÍ¡Ë
2026Ç¯6·îËö´ð½à¤ÎÍ¥ÂÔ³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄãÅê»ñ¶â³Û¡§225,800±ß¡ÊÊ¬³ä¸åÁÛÄê¡Ë
¢¨2026Ç¯1·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤¿³ô¼°Ê¬³ä¡Ê1¡§5¡Ë¤ÇÍ¥ÂÔ³ÍÆÀ¤ÎºÇÄã³ô¿ô¤Ç¤¢¤ë100³ô¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³ô¼°Ê¬³äÁ°¤Ë20³ô¤òÇãÉÕ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢S³ô¡ÊÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡×¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°Ê¬³ä¡Ê2026Ç¯1·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ1³ô¢ª5³ô¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÆâÍÆ³È½¼¤ò11·î7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³È½¼ÆâÍÆ¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤Î³ä°úÊýË¡¤ÎÊÑ¹¹
´ðËÜÎÁ¶â¤«¤é¤Î°ìÄê³ä¹ç¤Ç¤Î³ä°ú¢ÍÈÎÇäÎÁ¶â¤«¤é¤Î¶â³Û³ä°ú
¢Ä¹´üÊÝÍÆÃÅµ¤Î¿·Àß
ÊÝÍ³ô¿ô1,500³ô¡ÊÊ¬³ä¸å¡Ë°Ê¾å¤«¤Ä·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´Ö¤¬3Ç¯°Ê¾å¤Î³ô¼ç¤ËÂÐ¾Ý»ÜÀß¤ÎÌµÎÁ½ÉÇñ·ô¤òÄÉ²ÃÇÛÉÛ
£Âç¸ýÊÝÍÆÃÅµ¤Î¿·Àß
ÊÝÍ³ô¿ô5,000³ô¡ÊÊ¬³ä¸å¡Ë¤Î³ô¼ç¤Ë¼«¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌµÎÁ½ÉÇñ·ô¤òÄÉ²ÃÇÛÉÛ
¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëºÇÄã³ô¿ô¶èÊ¬¤Ï100³ô¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³ô¼°Ê¬³äÁ°¤Ë20³ô¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¼ç¤âº£²ó¤è¤ê³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¤â¤é¤¨¤ë¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¡×¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¤ò¤Ï¤¸¤áÈ¢º¬¾®Í°±à¤Ê¤É¤Ç¤Î½ÉÇñ¤ä°û¿©¡¢È¢º¬¾®Í°±à¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÖÆüµ¢¤ê»ÜÀßÍøÍÑ·ô¡×¤ÏÈ¢º¬¾®Í°±à¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¡¢²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û¤Î2»ÜÀß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡¢¡ÖÌµÎÁ½ÉÇñ·ô¡×¤Ï¼«¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ª¤è¤ÓWHG¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ë¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ï¡¢2026Ç¯6·îËö»þÅÀ¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿³ô¼ç¤«¤éÅ¬ÍÑ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯6·î¤Î¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü2026Ç¯6·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë100³ô°Ê¾å¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¸å¡Ë¤òÊÝÍ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ï6·îËöÆü¤È12·îËöÆü¤ÎÇ¯2²ó¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¿·¤·¤¤´ð½à¤Ç¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï2026Ç¯6·î¤«¤é¤ÎÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¤Î¸þ¾å¤ÈÅê»ñ²ÈÁØ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£².µþ²¦ÅÅÅ´¡Ê9008¡Ë¡Ú³È½¼¡Û
¢¨²ñ¼Ò¸øÉ½»ñÎÁ¤ª¤è¤ÓSBI¾Ú·ô³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
³ô²Á¡§3,904±ß¡Ê12·î5Æü½ªÃÍ¡Ë
2026Ç¯9·îËö´ð½à¤ÎÍ¥ÂÔ³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄãÅê»ñ¶â³Û¡§78,080±ß¡ÊÊ¬³ä¸åÁÛÄê¡Ë
¢¨2026Ç¯4·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤¿³ô¼°Ê¬³ä¡Ê1¡§5¡Ë¤ÇÍ¥ÂÔ³ÍÆÀ¤ÎºÇÄã³ô¿ô¤Ç¤¢¤ë100³ô¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³ô¼°Ê¬³äÁ°¤Ë20³ô¤òÇãÉÕ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢S³ô¡ÊÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¿ËàÃÏ°è¤òÃæ¿´¤ËÅ´Æ»¤ä¥Ð¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°Ê¬³ä¡Ê2026Ç¯4·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ1³ô¢ª5³ô¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤ò11·î10Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¾è¼Ö·ô¤ÎÈ¯¹Ô´ð½à¡×¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê°ú¤²¼¤²¤Ç¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëºÇÄã³ô¿ô¶èÊ¬¤¬100³ô¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³ô¼°Ê¬³äÁ°¤Ë20³ô¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¼ç¤âº£²ó¤è¤ê³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÀ©ÅÙÊÑ¹¹¤Ï¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¾è¼Ö·ô¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ç¡¢¸½¹Ô100³ô°Ê¾å¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¸å500³ô°Ê¾å¡Ë¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½¹Ô¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¤Ïµþ²¦É´²ßÅ¹¤Ç¤Î³ä°ú¤äµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Î³ô¼çÍ¥¶ø½ÉÇñÎÁ¶â¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µþ²¦ÅÅÅ´¤ÎÏ©Àþ¤äµþ²¦É´²ßÅ¹Åù¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢2026Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Ç³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿³ô¼ç¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯9·î¤Î¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü2026Ç¯9·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ë100³ô°Ê¾å¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¸å¡Ë¤òÊÝÍ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°Ê¬³ä¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤¹¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¾è¼Ö¾Ú¤Ï¸½¹Ô¤Î´ð½à¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¥Ó¥º¥á¥¤¥Ä¡Ê9345¡Ë¡Ú³È½¼¡Û
¢¨²ñ¼Ò¸øÉ½»ñÎÁ¤ª¤è¤ÓSBI¾Ú·ô³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ô¤¬ºîÀ®¡¢²¼ÀþÉô¤¬º£²ó¤ÎÀ©ÅÙÊÑ¹¹ÆâÍÆ
³ô²Á¡§802±ß¡Ê12·î5Æü½ªÃÍ¡Ë
2025Ç¯12·îËö´ð½à¤ÎÍ¥ÂÔ³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄãÅê»ñ¶â³Û¡§80,200±ß
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Ï11·î14Æü¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÉÊ¤ÎÄÉ²Ã¤Ç¤¹¡£
¸½¹Ô¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ÖBizmates¡×¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡ÖBizmates Coaching¡×¤Î1¥«·îÊ¬¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î³È½¼¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÆÃ²½·¿³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡ÖBizmates App¡×¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯ÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔ¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ±¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏÊÌÅÓÍÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤Ï¡¢2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿³ô¼ç¤«¤éÅ¬ÍÑ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼¡²ó¤Î¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯12·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë100³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4.¥¢¥¯¥·¡¼¥¸¥¢¡Ê4936¡Ë¡Úº£²ó¸Â¤ê¤Î¼Â»Ü¡Û
¢¨²ñ¼Ò¸øÉ½»ñÎÁ¤ª¤è¤ÓSBI¾Ú·ô³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
³ô²Á¡§405±ß¡Ê12·î5Æü½ªÃÍ¡Ë
2026Ç¯1·îËö´ð½à¤ÎÍ¥ÂÔ³ÍÆÀ¡ÊÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý¡Ë¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄãÅê»ñ¶â³Û¡§81,000±ß
¡ÖAXXZIA¡×¤ä¡ÖAGTHEORY¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢²·¤Þ¤Ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢11·î21Æü¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÆÃÊÌ¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍ¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë¤ÎÂ£Äè¤Ç¤¹¡£
200³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÂÐ¾Ý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×620Ì¾¤ËÁí³Û1,000Ëü±ßÁêÅö¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë10Ëü±ßÁêÅö¤¬20Ì¾¤Ë¡¢3Ëü±ßÁêÅö¤¬100Ì¾¤Ë¡¢1Ëü±ßÁêÅö¤¬500Ì¾¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·îËöÆü¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢1·î¤Î¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯1·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ë200³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁªÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ïº£²ó¸Â¤ê¤Î¼Â»Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤À®Ç¯¤ª¤è¤ÓÈóµï½»¼Ô¤Î³ô¼ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸½¹Ô¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯7·îËöÆü¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿200³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô¼çÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍ¥ÂÔ·ô¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê³ô¼ç´Ô¸µ¤ÎÄó¶¡¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò³ô¼ç¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜÆÃÊÌ³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í¥ÂÔ³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄãÅê»ñ¶â³Û¤Ï2025Ç¯12·î5Æü½ªÃÍ¤ÈÍ¥ÂÔ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÄã¹ØÆþ³ô¿ô¤ò¤«¤±¤¿¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÃÊÁÉ½¡Û11·î¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¿·Àß¡¦³È½¼¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
°Ê²¼¡ÚÌÃÊÁÉ½¡Û¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î¿·Àß¤È³È½¼¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼ç¤ÊÌÃÊÁ¤ÎÉ½¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾Î¤Î²£¤Ë¡ú¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢º£´ü²ñ¼Ò·×²è¤Î³ÆÍø±×¹àÌÜ¡Ê±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¡¢½ãÍø±×¡Ë¤Ç¹õ»ú¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£²¼Àþ¤ò¤Ä¤±¤¿ÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾åµ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÃÊÁÉ½¡Û11·î¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¿·Àß¡¦³È½¼¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁ
¢¨Æ£ÅÄ´Ñ¸÷¡Ê9722¡Ë¤Ï³ô¼°Ê¬³ä¡Ê2026Ç¯1·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ1³ô¢ª5³ô¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆîÅÔ¶ä¹Ô¡Ê8367¡Ë¤Ï³ô¼°Ê¬³ä¡Ê2026Ç¯4·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ1³ô¢ª5³ô¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µþ²¦ÅÅÅ´¡Ê9008¡Ë¤Ï³ô¼°Ê¬³ä¡Ê2026Ç¯4·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ1³ô¢ª5³ô¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê3612¡Ë¤Ï³ô¼°Ê¬³ä¡Ê2026Ç¯3·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ1³ô¢ª2³ô¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆîÅÔ¶ä¹Ô¡Ê8367¡Ë¤Ï²ñ·×¹àÌÜ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð¾ïÍø±×¡¢Åö´üÍø±×¤È¤â¤Ë¹õ»úÍ½ÁÛ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¼ÒÈ¯É½¤Î³«¼¨¾ðÊó¤«¤éSBI¾Ú·ô¤¬ºîÀ®¡£°ìÉô¡¢É½¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿·Àß¡¦³È½¼ÆâÍÆ¤Ï³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¿·Àß¡¦³È½¼ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤Î³µÍ×¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝÍ³ô¼°¿ô¤äÊÝÍ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¶ñÂÎÅª¤Ê¿·Àß¡¦³È½¼ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÌÃÊÁ¤ÏµÒ´ÑÅª¤Ê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤Ãê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÌÃÊÁ¤ÎÇäÇã¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎºÇ½ª·èÄê¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤ä¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢µ»öÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤ÆÅ¾ºÜ¡£
º¬ÄÅ¿¿Í³»Ò ¤Í¤Å¤Þ¤æ¤³ SBI¾Ú·ô¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¹ñÆâ³ôÃ´Åö¡Ë ¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡¦¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¾ðÊó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦È¯¿®¤òÃ´Åö¡£SBI¾Ú·ô¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£½é¿´¼Ô¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¡¢Åê»ñ¤Î´ðËÜ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£ÆÉ¼Ô¤È°ì½ï¤Ë³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢SBI¾Ú·ô¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¹ñÆâ³ôÃ´Åö¡Ë¤Îº¬ÄÅ¿¿Í³»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎNISA¸ýºÂ¡¦À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Î»È¤¤ÀÚ¤ê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¿·Àß¡¦³È½¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜÌÃÊÁ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡û³ô¼çÍ¥ÂÔ¿·Àß¡¦³È½¼ÌÃÊÁ¤ÇNISA»È¤¤ÀÚ¤ê!?
2025Ç¯¤â»Ä¤êÈ¾·î¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬³§ÍÍ¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê»ñÀè¤Î»²¹Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯¤ÎNISA¸ýºÂ¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Î»È¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤´»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤Ï
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤«¤é³ô¼ç¤Ø¡¢³ä°ú·ô¤ä¾¦ÉÊ·ô¡¢¿©ÎÁÉÊ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸¢Íø³ÎÄêÆü¡×¤Ë³ô¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¢Íø³ÎÄêÆü¡×¤Ë³ô¼ç¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÇäÇãÆü¡×¡Ê¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Î2±Ä¶ÈÆüÁ°¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤ä¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢µ»öËöÈø¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡û¿·Àß¡¦³È½¼¤È¤Ï
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¡Ö¿·Àß¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤¬¡¢¿·¤·¤¯³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö³È½¼¡×¤È¤Ï´ûÂ¸¤ÎÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Í¥ÂÔÆâÍÆ¤ò¹ë²Ú¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³ô¿ô¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÂÐ¾Ý³ô¿ô¤ò°ú¤²¼¤²¤ÆÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¤Ï¡¢ÊÝÍ³ô¼°¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤é¤¨¤ë¿ôÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î¿·Àß¤ä³È½¼¤Ï´ë¶È¤ÎÍø±×¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë³ô¼ç´Ô¸µ¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÍ½ÁÛÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¿å½à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤¬³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î¿·Àß¤ä³È½¼¤ò¹Ô¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÄ¹´üÊÝÍ¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÃÊÁ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð
ËÜ¹Æ¤Ç¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÚÌÃÊÁÉ½¡Û¤è¤ê¡¢º£´ü²ñ¼Ò·×²è¤Î³ÆÍø±×¹àÌÜ¡Ê±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¡¢½ãÍø±×¡Ë¤Ç¹õ»ú¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤«¤Ä¡¢¼è°ú½ê¤Þ¤¿¤ÏÆü¾Ú¶â¡¢Åö¼Ò¤Ë¤è¤ë¿®ÍÑµ¬À©¡¦Ãí°Õ´µ¯ÌÃÊÁ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²¼Àþ¤ò¤Ä¤±¤¿ÌÃÊÁ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
£±.Æ£ÅÄ´Ñ¸÷¡Ê9722¡Ë¡Ú³È½¼¡Û
¢¨²ñ¼Ò¸øÉ½»ñÎÁ¤ª¤è¤ÓSBI¾Ú·ô³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ô¤¬ºîÀ®¡¢²¼ÀþÉô¤¬º£²ó¤ÎÀ©ÅÙÊÑ¹¹ÆâÍÆ
³ô²Á¡§11,290±ß¡Ê12·î5Æü½ªÃÍ¡Ë
2026Ç¯6·îËö´ð½à¤ÎÍ¥ÂÔ³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄãÅê»ñ¶â³Û¡§225,800±ß¡ÊÊ¬³ä¸åÁÛÄê¡Ë
¢¨2026Ç¯1·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤¿³ô¼°Ê¬³ä¡Ê1¡§5¡Ë¤ÇÍ¥ÂÔ³ÍÆÀ¤ÎºÇÄã³ô¿ô¤Ç¤¢¤ë100³ô¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³ô¼°Ê¬³äÁ°¤Ë20³ô¤òÇãÉÕ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢S³ô¡ÊÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡×¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°Ê¬³ä¡Ê2026Ç¯1·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ1³ô¢ª5³ô¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÆâÍÆ³È½¼¤ò11·î7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³È½¼ÆâÍÆ¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤Î³ä°úÊýË¡¤ÎÊÑ¹¹
´ðËÜÎÁ¶â¤«¤é¤Î°ìÄê³ä¹ç¤Ç¤Î³ä°ú¢ÍÈÎÇäÎÁ¶â¤«¤é¤Î¶â³Û³ä°ú
¢Ä¹´üÊÝÍÆÃÅµ¤Î¿·Àß
ÊÝÍ³ô¿ô1,500³ô¡ÊÊ¬³ä¸å¡Ë°Ê¾å¤«¤Ä·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´Ö¤¬3Ç¯°Ê¾å¤Î³ô¼ç¤ËÂÐ¾Ý»ÜÀß¤ÎÌµÎÁ½ÉÇñ·ô¤òÄÉ²ÃÇÛÉÛ
£Âç¸ýÊÝÍÆÃÅµ¤Î¿·Àß
ÊÝÍ³ô¿ô5,000³ô¡ÊÊ¬³ä¸å¡Ë¤Î³ô¼ç¤Ë¼«¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌµÎÁ½ÉÇñ·ô¤òÄÉ²ÃÇÛÉÛ
¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëºÇÄã³ô¿ô¶èÊ¬¤Ï100³ô¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³ô¼°Ê¬³äÁ°¤Ë20³ô¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¼ç¤âº£²ó¤è¤ê³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¤â¤é¤¨¤ë¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¡×¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¤ò¤Ï¤¸¤áÈ¢º¬¾®Í°±à¤Ê¤É¤Ç¤Î½ÉÇñ¤ä°û¿©¡¢È¢º¬¾®Í°±à¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÖÆüµ¢¤ê»ÜÀßÍøÍÑ·ô¡×¤ÏÈ¢º¬¾®Í°±à¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¡¢²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û¤Î2»ÜÀß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡¢¡ÖÌµÎÁ½ÉÇñ·ô¡×¤Ï¼«¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ª¤è¤ÓWHG¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ë¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ï¡¢2026Ç¯6·îËö»þÅÀ¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿³ô¼ç¤«¤éÅ¬ÍÑ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯6·î¤Î¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü2026Ç¯6·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë100³ô°Ê¾å¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¸å¡Ë¤òÊÝÍ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ï6·îËöÆü¤È12·îËöÆü¤ÎÇ¯2²ó¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¿·¤·¤¤´ð½à¤Ç¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï2026Ç¯6·î¤«¤é¤ÎÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¤Î¸þ¾å¤ÈÅê»ñ²ÈÁØ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£².µþ²¦ÅÅÅ´¡Ê9008¡Ë¡Ú³È½¼¡Û
¢¨²ñ¼Ò¸øÉ½»ñÎÁ¤ª¤è¤ÓSBI¾Ú·ô³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
³ô²Á¡§3,904±ß¡Ê12·î5Æü½ªÃÍ¡Ë
2026Ç¯9·îËö´ð½à¤ÎÍ¥ÂÔ³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄãÅê»ñ¶â³Û¡§78,080±ß¡ÊÊ¬³ä¸åÁÛÄê¡Ë
¢¨2026Ç¯4·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤¿³ô¼°Ê¬³ä¡Ê1¡§5¡Ë¤ÇÍ¥ÂÔ³ÍÆÀ¤ÎºÇÄã³ô¿ô¤Ç¤¢¤ë100³ô¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³ô¼°Ê¬³äÁ°¤Ë20³ô¤òÇãÉÕ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢S³ô¡ÊÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¿ËàÃÏ°è¤òÃæ¿´¤ËÅ´Æ»¤ä¥Ð¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°Ê¬³ä¡Ê2026Ç¯4·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ1³ô¢ª5³ô¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤ò11·î10Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¾è¼Ö·ô¤ÎÈ¯¹Ô´ð½à¡×¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê°ú¤²¼¤²¤Ç¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëºÇÄã³ô¿ô¶èÊ¬¤¬100³ô¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³ô¼°Ê¬³äÁ°¤Ë20³ô¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¼ç¤âº£²ó¤è¤ê³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÀ©ÅÙÊÑ¹¹¤Ï¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¾è¼Ö·ô¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ç¡¢¸½¹Ô100³ô°Ê¾å¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¸å500³ô°Ê¾å¡Ë¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½¹Ô¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¤Ïµþ²¦É´²ßÅ¹¤Ç¤Î³ä°ú¤äµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Î³ô¼çÍ¥¶ø½ÉÇñÎÁ¶â¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µþ²¦ÅÅÅ´¤ÎÏ©Àþ¤äµþ²¦É´²ßÅ¹Åù¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢2026Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Ç³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿³ô¼ç¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯9·î¤Î¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü2026Ç¯9·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ë100³ô°Ê¾å¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¸å¡Ë¤òÊÝÍ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°Ê¬³ä¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤¹¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¾è¼Ö¾Ú¤Ï¸½¹Ô¤Î´ð½à¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¥Ó¥º¥á¥¤¥Ä¡Ê9345¡Ë¡Ú³È½¼¡Û
¢¨²ñ¼Ò¸øÉ½»ñÎÁ¤ª¤è¤ÓSBI¾Ú·ô³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ô¤¬ºîÀ®¡¢²¼ÀþÉô¤¬º£²ó¤ÎÀ©ÅÙÊÑ¹¹ÆâÍÆ
³ô²Á¡§802±ß¡Ê12·î5Æü½ªÃÍ¡Ë
2025Ç¯12·îËö´ð½à¤ÎÍ¥ÂÔ³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄãÅê»ñ¶â³Û¡§80,200±ß
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Ï11·î14Æü¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÉÊ¤ÎÄÉ²Ã¤Ç¤¹¡£
¸½¹Ô¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ÖBizmates¡×¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡ÖBizmates Coaching¡×¤Î1¥«·îÊ¬¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î³È½¼¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÆÃ²½·¿³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡ÖBizmates App¡×¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯ÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔ¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ±¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏÊÌÅÓÍÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤Ï¡¢2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿³ô¼ç¤«¤éÅ¬ÍÑ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼¡²ó¤Î¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯12·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë100³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4.¥¢¥¯¥·¡¼¥¸¥¢¡Ê4936¡Ë¡Úº£²ó¸Â¤ê¤Î¼Â»Ü¡Û
¢¨²ñ¼Ò¸øÉ½»ñÎÁ¤ª¤è¤ÓSBI¾Ú·ô³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
³ô²Á¡§405±ß¡Ê12·î5Æü½ªÃÍ¡Ë
2026Ç¯1·îËö´ð½à¤ÎÍ¥ÂÔ³ÍÆÀ¡ÊÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý¡Ë¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄãÅê»ñ¶â³Û¡§81,000±ß
¡ÖAXXZIA¡×¤ä¡ÖAGTHEORY¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢²·¤Þ¤Ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢11·î21Æü¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÆÃÊÌ¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍ¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë¤ÎÂ£Äè¤Ç¤¹¡£
200³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÂÐ¾Ý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×620Ì¾¤ËÁí³Û1,000Ëü±ßÁêÅö¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë10Ëü±ßÁêÅö¤¬20Ì¾¤Ë¡¢3Ëü±ßÁêÅö¤¬100Ì¾¤Ë¡¢1Ëü±ßÁêÅö¤¬500Ì¾¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·îËöÆü¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢1·î¤Î¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯1·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ë200³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁªÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ïº£²ó¸Â¤ê¤Î¼Â»Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤À®Ç¯¤ª¤è¤ÓÈóµï½»¼Ô¤Î³ô¼ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸½¹Ô¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯7·îËöÆü¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿200³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô¼çÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍ¥ÂÔ·ô¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê³ô¼ç´Ô¸µ¤ÎÄó¶¡¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò³ô¼ç¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜÆÃÊÌ³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í¥ÂÔ³ÍÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄãÅê»ñ¶â³Û¤Ï2025Ç¯12·î5Æü½ªÃÍ¤ÈÍ¥ÂÔ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÄã¹ØÆþ³ô¿ô¤ò¤«¤±¤¿¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÃÊÁÉ½¡Û11·î¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¿·Àß¡¦³È½¼¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
°Ê²¼¡ÚÌÃÊÁÉ½¡Û¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î¿·Àß¤È³È½¼¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼ç¤ÊÌÃÊÁ¤ÎÉ½¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾Î¤Î²£¤Ë¡ú¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢º£´ü²ñ¼Ò·×²è¤Î³ÆÍø±×¹àÌÜ¡Ê±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¡¢½ãÍø±×¡Ë¤Ç¹õ»ú¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£²¼Àþ¤ò¤Ä¤±¤¿ÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾åµ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÃÊÁÉ½¡Û11·î¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¿·Àß¡¦³È½¼¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁ
¢¨Æ£ÅÄ´Ñ¸÷¡Ê9722¡Ë¤Ï³ô¼°Ê¬³ä¡Ê2026Ç¯1·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ1³ô¢ª5³ô¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆîÅÔ¶ä¹Ô¡Ê8367¡Ë¤Ï³ô¼°Ê¬³ä¡Ê2026Ç¯4·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ1³ô¢ª5³ô¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µþ²¦ÅÅÅ´¡Ê9008¡Ë¤Ï³ô¼°Ê¬³ä¡Ê2026Ç¯4·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ1³ô¢ª5³ô¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê3612¡Ë¤Ï³ô¼°Ê¬³ä¡Ê2026Ç¯3·î1Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ1³ô¢ª2³ô¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆîÅÔ¶ä¹Ô¡Ê8367¡Ë¤Ï²ñ·×¹àÌÜ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð¾ïÍø±×¡¢Åö´üÍø±×¤È¤â¤Ë¹õ»úÍ½ÁÛ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¼ÒÈ¯É½¤Î³«¼¨¾ðÊó¤«¤éSBI¾Ú·ô¤¬ºîÀ®¡£°ìÉô¡¢É½¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿·Àß¡¦³È½¼ÆâÍÆ¤Ï³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¿·Àß¡¦³È½¼ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤Î³µÍ×¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝÍ³ô¼°¿ô¤äÊÝÍ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¶ñÂÎÅª¤Ê¿·Àß¡¦³È½¼ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÌÃÊÁ¤ÏµÒ´ÑÅª¤Ê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤Ãê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÌÃÊÁ¤ÎÇäÇã¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎºÇ½ª·èÄê¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤ä¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢µ»öÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤ÆÅ¾ºÜ¡£
º¬ÄÅ¿¿Í³»Ò ¤Í¤Å¤Þ¤æ¤³ SBI¾Ú·ô¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¹ñÆâ³ôÃ´Åö¡Ë ¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡¦¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¾ðÊó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦È¯¿®¤òÃ´Åö¡£SBI¾Ú·ô¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£½é¿´¼Ô¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¡¢Åê»ñ¤Î´ðËÜ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£ÆÉ¼Ô¤È°ì½ï¤Ë³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é