BUDDiiSが、春に開催するホールツアー＜BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -＞の追加公演を発表した。

本発表は、2⽇間に渡り開催したバディフェスを⼤いに盛り上げ最終公演にてアナウンスされた。会場は、千葉・幕張メッセの幕張イベントホール。BUDDiiSとして同会場でライブを⾏うのは、2023年に開催した＜BUDDiiS vol.06 - BRiLLiANT -＞以来となる。

また、公演タイトルも＜BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -＞に決定した。“花のように愛や成⻑が時間の中で咲く”という意味が込められており、花と刺繍をモチーフとしたロゴはメンバーのSEIYAが制作したという。

追加公演のチケットは、12月21日20時よりファンクラブ先⾏受付がスタートしている。

◾️＜BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -＞ 2026年

【千葉】2月27日（金）市川市文化会館＜SOLD OUT＞

【愛知】3月1日（日）愛知県芸術劇場 ＜SOLD OUT＞

【宮城】3月22日（日）東京エレクトロンホール宮城＜SOLD OUT＞

【滋賀】3月28日（土）びわ湖ホール 大ホール＜SOLD OUT＞

【大阪】3月29日（日）フェスティバルホール＜SOLD OUT＞

【北海道】4月12日（日）カナモトホール

【神奈川】4月29日（水・祝）パシフィコ横浜国立大ホール＜SOLD OUT＞

【福岡】5月2日（土）福岡サンパレス

【兵庫】5月4日（月・祝）神戸国際会館こくさいホール＜SOLD OUT＞ ◆追加公演

【千葉】幕張メッセ 幕張イベントホール

6⽉6⽇（⼟）＜1部＞開場12:00 / 開演13:00 ＜2部＞開場17:00 / 開演18:00

6⽉7⽇（⽇）開場14:00 / 開演15:00 詳細：https://buddiis.com/contents/987850