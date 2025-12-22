平井 堅が、デビュー30周年イヤーを飾る東名阪ツアー＜Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special !! 2025 - 2026＞の初日となる12月20日、21日に大阪・大阪城ホールにて開催した。

＜Ken’s Bar＞とは、平井 堅が自身のライフワークと位置づけるコンセプトライブ。通常のコンサートとは異なり、アコースティック編成でオリジナル曲に加えて洋楽や邦楽のカバーなども披露され、会場をバーにみたてることからアルコール飲料やソフトドリンクを飲みながら音楽を聴く特別な空間を演出している。

1998年5月29日に東京・ONAIR Okubo PLUSにて第1回公演を開催以降、日本各地のライブハウス、アリーナや東京ドームといった様々な規模や、ツアーであったり単独公演であったりと多様なシチュエーションで開催されている。＜Ken’s Bar＞のツアーは、2019年4月〜5月実施の＜Ken’s Bar 20th Anniversary Special!! vol.4＞全国4都市・6公演以来となる。

当日は、これまでの＜Ken’s Bar＞とは一味違ったステージに平井 堅が登場すると大きな拍手が起こりACT1がスタート。シンプルな編成は、一層に平井の歌声を際立たせる。そんな平井の歌声を一音も聞き逃さないように集中するオーディエンス。パフォーマンスが終わるたびに会場は熱気に満ちた拍手で包まれた。

続くACT2では、ACT1とは異なる編成となり、新たな楽曲の魅力に気づかされる。まさに1曲入魂の演奏、平井 堅の唯一無二の歌声。観客全員がその世界観に引き込まれていった。

なお同公演は、2月23日の東京 国立代々木競技場 第一体育館にてファイナルを迎える。

◾️＜Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special !! 2025 - 2026＞ 2025年

12月20日（土）大阪城ホール 17:30/19:00 ※終了

12月21日（日）大阪城ホール 16:30/18:00 ※終了

2026年

1月11日（日）愛知 ポートメッセなごや第１展示館 16:30/18:00

2月22日（日）東京 国立代々木競技場 第一体育館 17:30/19:00

2月23日（月・祝）東京 国立代々木競技場 第一体育館 16:30/18:00

詳細：https://kenhirai.jp/

■『Ken Hirai Films Vol.17 Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar - One Night Special !!-』

2025年12月3日（水）発売 ▼形態

BD/BVXL-141 \8,800（税込）

DVD/BVBL-196 \7,700（税込）

※初回仕様限定盤：デジパック仕様

■アナログ・レコード化第二弾 ▼アナログ化対象作品

「SENTIMENTALovers」（2004）、「FAKIN’ POP」（2008）、「JAPANESE SINGER」（2011）「THE STILL LIFE」（2016）、「あなたになりたかった」（2021） ▼商品概要

発売日：2026年2月4日（水）

完全初回限定盤 アナログ／180g重量盤／2枚組 ▼「SENTIMENTALovers」

品番：BVJL-130〜131

価格：\5,500（税込）

収録曲：

SIDE A

1.思いがかさなるその前に・・・

2.jealousy

3.言わない関係

SIDE B

1.君が僕に憑依した！！

2.瞳をとじて

3.青春デイズ

SIDE C

1.style

2.signal

3.鍵穴

SIDE D

1.nostalgia

2.キミはともだち

3.センチメンタル ▼「FAKIN’ POP」

品番：BVJL-132〜133

価格：\5,500（税込）

収録曲：

SIDE A

1.POP STAR

2.君はス・テ・キ♡

3.君の好きなとこ

SIDE B

1.キャンバス

2.Pain

3.fake star

4.UPSET

SIDE C

1.美しい人

2.哀歌（エレジー）

3.Twenty! Twenty! Twenty!

SIDE D

1.バイマイメロディー

2.いつか離れる日が来ても

3.写真 ▼「JAPANESE SINGER」

品番：BVJL-134〜135

価格：\5,500（税込）

収録曲：

SIDE A

1.Sing Forever

2.いとしき日々よ

3.CANDY

SIDE B

1.お願いジュリー☆

2.僕は君に恋をする

3.さよならマイ・ラブ

4.R&B

SIDE C

1.Girls 3x

2.アイシテル

3.BLIND

SIDE D

1.Miss サマータイム

2.夢のむこうで

3.あなたと ▼「THE STILL LIFE」

品番：BVJL-136〜137

価格：\5,500（税込）

収録曲：

SIDE A

1.Plus One

2.魔法って言っていいかな？

3.告白

4.かわいいの妖怪

SIDE B

1.桔梗が丘

2.Missionary

3.ソレデモシタイ

4.驚異の凡才

SIDE C

1.君の鼓動は君にしか鳴らせない

2.ON AIR

3.おんなじさみしさ

SIDE C

1.グロテスク feat. 安室奈美恵

2.TIME

3.それでいいな ▼「あなたになりたかった」

品番：BVJL-138〜139

価格：\5,500（税込）

収録曲：

SIDE A

1.ノンフィクション

2.怪物さん feat.あいみょん

3.#302

SIDE B

1.1995

2.僕の心をつくってよ

3.オーソドックス

4.ポリエステルの女

SIDE C

1.トドカナイカラ

2.いてもたっても

3.知らないんでしょ？

SIDE D

1.鬼になりました

2.half of me

3.おやすみなさい ▼予約

SENTIMENTALovers：https://VA.lnk.to/L4StIz

FAKIN’ POP：https://VA.lnk.to/qdpr5j

JAPANESE SINGER：https://VA.lnk.to/jVZOis

THE STILL LIFE：https://VA.lnk.to/3RP9JI

あなたになりたかった：https://VA.lnk.to/NxZpWa