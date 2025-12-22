『M-1』決勝でピリついた瞬間をマヂラブ野田が回想「誰も強く言えないしさ」
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、YouTubeチャンネル『サントリー公式チャンネル (SUNTORY)』で公開された動画に出演。『M-1グランプリ2025』決勝でピリついた瞬間を明かした。
野田クリスタル
○中川家・礼二のある発言が話題に
楢原真樹(ヤーレンズ)が「礼二さんが『(配信に出ずに)帰っていい』って言うから、帰ろうかと思った」と、中川家・礼二が大会の最後に放った発言に触れると、野田は「あれ結構ピリついてさ。俺はどういう反応をしたらいいんだろう? って」と回想。
出井隼之介(ヤーレンズ)が「(マヂカルラブリーが)一番配信を頑張ってるから(笑)」と気持ちを汲む一方で、さらに、楢原が「礼二さんマジの顔で『もうええ、もうええ』って(笑)」と続けると、野田は「あれはだいぶピリつきましたよね?」とスタッフに同意を求めながら、「しかも礼二さんだから、誰も強く言えないしさ」とこぼし、笑いを誘っていた。
【編集部MEMO】
過去最多1万1521組が参加した『M-1グランプリ2025』。ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、ヤーレンズ、真空ジェシカ、めぞん、ママタルト、たくろう、敗者復活戦を勝ち上がったカナメストーンが決勝で激突し、たくろうが第21代王者の座を勝ち取った。
