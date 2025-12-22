「今日もカレーですか？」主題歌はポップしなないで「spice」に決定！60 秒トレーラーと番組キービジュアルも公開！

２０２５年１２月２９日（月） 深夜２４時～２５時放送！

放送後TVerにて見逃し配信、U-NEXTほかにて順次見放題配信

テレ東は、2025年12月29日(月)深夜24時～25時に「今日もカレーですか？」を放送します。原作は、Webコミック配信サイト『竹コミ！』(竹書房)にて連載中の原作・藤川よつ葉、作画・あづま笙⼦による同名作。

大学進学を機に、地方から上京してきた⼥⼦⼤⽣・⿊部ちなが、カレー愛溢れる遠藤夏美や先輩たちと、実在するカレーの名店でカレーを味わい尽くす青春グルメドラマです。レジェンド級の⽼舗カレーや誰もが知るチェーン店まで数多くのお店が登場することで話題の同名漫画！読んで美味しい、お店で食べて美味しい２度美味しい漫画が、待望の初のドラマ化！そして本作を監督するのは、「孤独のグルメ」や「晩酌の流儀」といった人気グルメドラマを牽引してきた北畑龍一！日本で一番“グルメドラマ”を美味しく撮る北畑監督が、カレーの世界の奥深さにハマっていくちなたちや名店のカレーを華麗に表現します。見て美味しい、食べて美味しいグルメドラマになること間違いなしです！



主演に田牧そら、共演に秋田汐梨、鈴川紗由、菅田愛貴(超ときめき♡宣伝部)、平野綾、村田雄浩といった個性豊かなキャストでドラマ化することは既報の通りですが...この度、ドラマを盛り上げる主題歌が解禁！

≪主題歌：ポップしなないで 「spice」≫

〈コメント〉

ポップしなないでの活動において、音楽と同じくらい「食でちゃんと感動すること」を大事にしています。

そして我々は高い頻度でカレーを食べに行っています。

そんな我々が、「今日もカレーですか？」の主題歌を書き下ろさせていただいたのは本当に幸せなことです。

素敵な物語とカレーに想いを馳せながら楽曲を制作したので、素敵なドラマに花を添えられたら嬉しいです。



〈プロフィール〉

2015年結成。2023年2月に日本コロムビアよりメジャーデビュー。Vo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる軽やかに無常を歌うポップ。かわむらの作るどこか寂しげだが前向きな歌詞世界と、かめがいの表情豊かなクセの強いボーカルで、ミニマムな構成ながら編成に囚われない、完成された⾳楽性を持つ。独⾃の楽曲哲学に沿ったMVや、確かな表現⼒により世界観を再現するライブパフォーマンスが話題。2024年2月に2ndアルバム『DOKI』をリリース。初の全国ワンマンツアー「⿎動を聴かせて」では、⼤阪・名古屋公演とも完売。東京・恵⽐寿LIQUIDROOMのファイナル公演をソールドアウトさせ終幕。2025年3月に3rdアルバム『Electric』をリリース。全国ワンマンツアー「ビビっちゃってんじゃないの︖」では、⼤阪・名古屋公演ともに完売。さらに、⾃⾝最⼤キャパシティとなる東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にてファイナル公演を開催。

公式HP：https://popsnnid.com/

公式X：https://x.com/pop_snnid

＼番組キービジュアルも公開！／

ちなと夏美がサリーを纏い、カレーの世界観あふれるインパクトのあるキービジュアルが完成しました！

様々な場所にいろいろなポーズをしたちなと夏美がいますので、ぜひ隅々までご覧ください。

Ⓒ「今日もカレーですか？」製作委員会



◆１皿目

大学進学を機に上京した黒部ちな(田牧そら)。初めての東京で迷子になっているところを、偶然出会った遠藤夏美(秋田汐梨)に助けてもらう。ひょんなことから、ちなは夏美と一緒にカレーを食べることに…！母が作るカレー以外は食べたことがなかったちなは、お店の雰囲気に圧倒されながらも初インドカレーに挑戦。初めて口にするナンと2種類のカレーを食べたちなは…

◆２皿目

◆２皿目

学生恒例の金欠に陥ったちな、夏美、香菜(鈴川紗由)、もも(菅田愛貴)。何か売れるものがないかとあーだこーだしていると、管理人の山川(村田雄浩)からとあるものを渡される。それはなんと、幸子先輩から預かったお食事券だった！早速みんなでカレーハウスCoCo壱番屋へと向かい、テーブルに座るや否や黙々と注文を始める夏美達。迷うちなは適当に注文するが、その注文が波乱の幕開けに…⁉︎