JUJU¡¢¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÍÎ³Ú¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¡Ü¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«¤â
JUJU¤¬¡¢Request¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëÍÎ³Ú¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù¤ò2026Ç¯3·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê¼ýÏ¿¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Ï¡¢¡ÖYour Song¡×¡ÊElton John¡Ë¡¢¡ÖAlone Again (Naturally)¡×¡ÊGilbert O¡ÇSullivan¡Ë¡¢¡ÖSuperstar¡×¡ÊDelaney & Bonnie / Carpenters¡Ë¡¢¡ÖIt¡Çs Too Late¡×¡ÊCarole King¡Ë¡¢¡ÖBridge Over Troubled Water¡×¡ÊSimon & Garfunkel¡Ë¡£¤Ê¤ªËÜºî¤Ï¡¢¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Water¡Ù¤ò·È¤¨¤¿Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤è¤ê¡¢10·î10Æü¡È¥¸¥å¥¸¥å¤ÎÆü¡É¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ÇÈÄ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¢LIVE PHOTO BOOK¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥é¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢ËÜÆüÀµ¸á¤è¤ê¡¢³ÆEC¥µ¥¤¥È¡¦JUJU¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢¸ÂÄê2,000¥»¥Ã¥È¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️JUJU ¥³¥á¥ó¥È
¤¢¤Îº¢¤Î¤ª¤â¤Ò¤Ç¿¼¤¤¤¢¤ó¤ÊÍÎ³Ú¤³¤ó¤ÊÍÎ³Ú¤ò¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤µ¤ó¤ÈËÂ¤°Æü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢½ãµÊÃãJUJU¤Î¥ª¡¼¥×¥ó½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯JUJU¤Î¥Þ¥Þ¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È½Ð¤«¤±¤¿¤¤»þ´ÖÎ¹¹Ô¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÀ§Èó¤È¤â¤ß¤Ê¤µ¤óÍ·¤Ó¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯6·î20Æü¤«¤é¤Ï¡¢Á´26¥«½ê¡¦40¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãJUJU HALL TOUR 2026 ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×±é½Ð¡§¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¡ä¤â³«Å¹¡£2022Ç¯³«ºÅ¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¸¥å¥¸¥å±ñ -¥æ¡¼¥ß¥ó¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì-¡Ê±é½Ð¡§¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¡Ë¡ä¤Ï¡¢¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÈÁÏÀ¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¤âËÜÆü¤«¤é½ç¼¡¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢JUJU¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù¡£¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÂ³Êó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°SNSÅù¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù produced by ¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.jujunyc.net/jikan-ryoko/
¡¦CDÍ½Ìó¡§https://smar.lnk.to/71z7bV
¡¦Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØJUJU HALL TOUR 2026 ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×±é½Ð¡§¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¡Ù¤È¤Î¥»¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¡§
https://smar.lnk.to/7VyoZo
¢§¥ê¥ê¡¼¥¹·ÁÂÖ
➀ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡ËAICL-4878 / ¡ï3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù¡ÊCD¡Ë
¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜDVD¡ËAICL-4874¡Á75 / ¡ï7,920¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
➂½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡ËAICL-4876¡Á77 / ¡ï7,920¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù¡ÊCD¡Ë
¡¦¡ÖJUJU HALL TOUR 2025 The Water¡×¡ÊDVD or Blu-ray¡Ë
¤¡ÚFC²ñ°÷¸ÂÄê¡Û´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜDVD¡Ü¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡ÜÉÕÂ°¥¢¥¤¥Æ¥à¡ËAIC8-46¡Á49 / ¡ï16,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¡ÚFC²ñ°÷¸ÂÄê¡Û´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ü¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡ÜÉÕÂ°¥¢¥¤¥Æ¥à¡ËAIC8-50¡Á53 / ¡ï16,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡§¹ç·×2,000¥»¥Ã¥È
¡¦¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ
¡¦¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù¡ÊCD¡Ë
¡¦¡ÖJUJU HALL TOUR 2025 The Water¡×¡ÊDVD or Blu-ray¡Ë¡½²Î»ì»úËë¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õµ¡Ç½ÉÕ¤¡¼
¡¦¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡Ê¡Ø¾¼ÏÂÍÎ³Ú ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ù¡Ë
¡¦¡ÖJUJU HALL TOUR 2025 The Water¡×LIVE PHOTO BOOK
¡¦¡ÖJUJU HALL TOUR 2025 The Water¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¥é¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¡¦½ãµÊÃãJUJU ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢´ÇÈÄ
¢¨JUJU¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÆþ²ñ¡§https://k.jujunyc.net/fc_about/
¢§¼ýÏ¿¥«¥Ð¡¼¶Ê¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌCD
¡¦Your Song
¡¦Alone Again (Naturally)
¡¦Superstar
¡¦It¡Çs Too Late
¡¦Bridge Over Troubled Water
¡Äand more
¢¨¼ýÏ¿Á´¶Ê¿·Ï¿
¢¨¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ï½ç¼¡¸ø³«Í½Äê
¢§Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØJUJU HALL TOUR 2025 The Water¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÊDVD or Blu-ray¡Ë
¡¦The Water-Prelude
¡¦¤³¤¿¤¨
¡¦¥ß¥é¥¤
¡¦¤³¤¿¤¨¤¢¤ï¤»
¡¦½Õ¤ÎÍò
¡¦ºù±«
¡¦¶õ
¡¦¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç°î¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¦Bet On Me
¡¦STAYIN¡Ç ALIVE
¡¦What You Want
¡¦WATCH WHAT YOU BE
¡¦¤°¤é¤°¤é
¡¦¸¸²Ð
¡¦°ìÀþ
¡¦°¦¤Î±³
¡¦¤¤¤¤¤ï¤±
¡¦YOU
¡¦The Water
¡ãEncore¡ä
¡¦¥Ï¥ê¥·¥¢
¡¦²Ö
¡¦¾®¤µ¤Ê²Î
◾️¡ãJUJU HALL TOUR 2026 ½ãµÊÃãJUJU¡Ö»þ´ÖÎ¹¹Ô¡×±é½Ð¡§¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¡ä
¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¾ÜºÙ¡§https://www.jujunyc.net/jikan-ryoko/#live
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ü¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡§https://smar.lnk.to/7VyoZo
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§¡ï9,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2026Ç¯
6/20¡ÊÅÚ¡Ë16:00 / 17:00¡¡ÀéÍÕ¡¡¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21(¾¾¸Í»ÔÊ¸²½²ñ´Û)
6/24¡Ê¿å¡Ë17:30 / 18:30¡¡ÆÊÌÚ¡¡±§ÅÔµÜ»ÔÊ¸²½²ñ´Û
6/27¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡Åìµþ¡¡J:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò
6/28¡ÊÆü¡Ë16:00 / 17:00¡¡Åìµþ¡¡J:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò
7/1¡Ê¿å¡Ë17:30 / 18:30¡¡°¦ÃÎ¡¡°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
7/2¡ÊÌÚ¡Ë17:30 / 18:30¡¡°¦ÃÎ¡¡°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
7/7¡Ê²Ð¡Ë17:30 / 18:30¡¡¿·³ã¡¡¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
7/10¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡º´²ì¡¡Ä»À´»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
7/11¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡Ä¹ºê¡¡¤Ù¥Í¥Ã¥¯¥¹Ä¹ºê¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë
7/17¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡¹áÀî¡¡¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë
7/18¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡°¦É²¡¡¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û
7/22¡Ê¿å¡Ë17:30 / 18:30¡¡Âçºå¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
7/23¡ÊÌÚ¡Ë 17:30 / 18:30¡¡Âçºå¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
7/29¡Ê¿å¡Ë17:30 / 18:30¡¡Åìµþ¡¡NHK¥Û¡¼¥ë
7/30¡ÊÌÚ¡Ë17:30 / 18:30¡¡Åìµþ¡¡NHK¥Û¡¼¥ë
8/2¡ÊÆü¡Ë17:00 / 18:00¡¡ÀÐÀî¡¡ËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
8/7¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡»³·Á¡¡¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë(»³·Á¸©Áí¹çÊ¸²½·Ý½Ñ´Û)
8/9¡ÊÆü¡Ë17:00 / 18:00¡¡ÀÄ¿¹¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ëÀÄ¿¹
8/12¡Ê¿å¡Ë17:30 / 18:30¡¡·²ÇÏ¡¡¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì Âç·à¾ì
8/18¡Ê²Ð¡Ë17:30 / 18:30¡¡µþÅÔ¡¡¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
8/20¡ÊÌÚ¡Ë17:30 / 18:30¡¡Ê¼¸Ë¡¡¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
8/21¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡Ê¼¸Ë¡¡¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
8/23¡ÊÆü¡Ë17:00 / 18:00¡¡Ä¹Ìî¡¡¥Û¥¯¥ÈÊ¸²½¥Û¡¼¥ë
8/29¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡¹Åç¡¡¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
8/30¡ÊÆü¡Ë17:00 / 18:00¡¡²¬»³¡¡ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û
9/3¡ÊÌÚ¡Ë17:30 / 18:30¡¡Âçºå¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
9/4¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡Âçºå¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
9/8¡Ê²Ð¡Ë17:30 / 18:30¡¡ÀÅ²¬¡¡ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿åÊ¸²½²ñ´Û¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥È Âç¥Û¡¼¥ë
9/12¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡°¦ÃÎ¡¡NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
9/18¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡Ê¡²¬¡¡Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
9/19¡ÊÅÚ¡Ë15:00 / 16:00 Ê¡²¬¡¡Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
9/22¡Ê²Ð¡Ë17:00 / 18:00¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
9/23¡Ê¿å¡Ë15:00 / 16:00¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
9/26¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡µÜ¾ë¡¡ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
9/27¡ÊÆü¡Ë15:00 / 16:00¡¡µÜ¾ë¡¡ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
9/30¡Ê¿å¡Ë17:30 / 18:30¡¡ºë¶Ì¡¡ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
10/2¡Ê¶â¡Ë17:30 / 18:30¡¡°ñ¾ë¡¡¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û ¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë(Âç¥Û¡¼¥ë)
10/7¡Ê¿å¡Ë17:00 / 18:00¡¡Ê¡Åç¡¡¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼(·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼)Âç¥Û¡¼¥ë
10/10¡ÊÅÚ¡Ë17:00 / 18:00¡¡Åìµþ¡¡Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
10/11¡ÊÆü¡Ë15:00 / 16:00¡¡Åìµþ¡¡Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
¢¨³«¾ì / ³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
◾️¡ãJUJU FC LIVE / FAMILY AFFAIR#2¡ä
Á´Æü 1Æü2¸ø±é
¢¡Billboard Live OSAKA
2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
[1st] ³«¾ì16:30/³«±é17:30
[2nd] ³«¾ì19:30/³«±é20:30
2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
[1st] ³«¾ì15:30/³«±é16:30
[2nd] ³«¾ì18:30/³«±é19:30
¢¡Billboard Live YOKOKAMA
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
[1st] ³«¾ì16:30/³«±é17:30
[2nd] ³«¾ì19:30/³«±é20:30
¢¡Billboard Live TOKYO
2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
[1st] ³«¾ì16:30/³«±é17:30
[2nd] ³«¾ì19:30/³«±é20:30
2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
[1st] ³«¾ì15:30/³«±é16:30
[2nd] ³«¾ì18:30/³«±é19:30
¾ÜºÙ¡§https://www.jujunyc.net/information/archive/?id=577334&page=1&now=5
¢¡JUJU ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È