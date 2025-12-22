コブクロが、ライブ映像作品20作品リリース記念企画として、映像作品『GOLDEN LIVE BEST』を2026年4月29日にリリースすることを発表した。

本作は、歴代ライブ映像作品からファンサイト会員の投票で選出された上位楽曲をもとに、メンバー自らがセットリストを決定したという。

ファンの投票結果のランキングを受け、ランクインした過去のライブ映像をみながら、メンバーが頭を悩ませてセットリストを決定した「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」の模様が特典映像として収録される。上位楽曲で構成される「GOLDEN LIVE BEST」に加え、その他人気の高かった楽曲から構成される「SILVER LIVE BEST」もセットで収録したBOX仕様となっている。「SILVER LIVE BEST」のセットリストは後日解禁予定とのことだ。

そして、完全受注生産となるファンサイト会員限定盤にはスペシャル限定グッズ「KOBUKURO ゴールドフィギュア」が付属。プレミアム感のあるゴールドの彩色を採用した「ゴールドコブクロ フィギュア」は細部までこだわって制作された高級感のある豪華な仕上がりになっているという。ファンサイト会員限定盤の受注期間は2026年1月17日までなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️『GOLDEN LIVE BEST』 2026年4月29日（水）発売

https://kobukuro.com/feature/golden_live_best ▼「GOLDEN LIVE BEST」収録楽曲（全形態共通収録）

1.Welcome to the tour “5296” (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)

2.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2014 “陽だまりの道” FINAL at 京セラドーム大阪」)

3.One Song From Two Hearts (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 “One Song From Two Hearts” FINAL at 京セラドーム大阪」)

4.時の足音 (from「KOBUKURO FAN FESTA 2008〜10 YEARS SPECIAL!!!!」)

5.蒼く 優しく (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2017 “心” at 広島グリーンアリーナ」)

6.Ring (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 “One Song From Two Hearts” FINAL at 京セラドーム大阪」)

7.そばにいれるなら・・・ (from「KOBUKURO LIVE TOUR ’09 “CALLING” FINAL」)

8.To calling of love (from「KOBUKURO LIVE TOUR ’09 “CALLING” FINAL」)

9.陽だまりの道 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2014 “陽だまりの道” FINAL at 京セラドーム大阪」)

10.ANSWER (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019 “ATB” at 京セラドーム大阪」)

11.蕾 (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)

12.STAGE (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2016 “TIMELESS WORLD” at さいたまスーパーアリーナ」)

13.桜 (from「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」)

14.MC (from「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」)

15.メドレー (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2023 “ENVELOP” FINAL at 東京ガーデンシアター」)

16.晴々 (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY LIVE IN MIYAZAKI」)

17.RAISE THE ANCHOR (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 “QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」)

18.ココロの羽 (from「KOBUKURO FAN FESTA 2008〜10 YEARS SPECIAL!!!!」)

19.この地球(ほし)の続きを (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 “QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」)

20.どんな空でも (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)

Bonus track

1.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019 “ATB” at 京セラドーム大阪」)

2.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2022 “GLORY DAYS” FINAL at マリンメッセ福岡」)

※曲順は変更となる可能性がございます。予めご了承下さい。 ▼「SILVER LIVE BEST」収録楽曲（全形態共通収録）

SETLIST COMING SOON…!!! ▼発売形態

通常盤DVD（4枚組）品番：WPBL-90697/700

10,780円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（DVD2枚組）

・SILVER LIVE BEST（DVD2枚組）

・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」 通常盤BD（2枚組）品番：WPXL-90359/60

11,880円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（Blu-ray）

・SILVER LIVE BEST（Blu-ray）

・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」 ファンサイト会員限定盤DVD（4枚組）品番：WPBL-60024/27

18,700円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（DVD2枚組）

・SILVER LIVE BEST（DVD2枚組）

・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」

・スペシャル限定グッズ「KOBUKURO ゴールドフィギュア」付き ファンサイト会員限定盤BD（2枚組）品番：WPXL-60015/16

19,800円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（Blu-ray）

・SILVER LIVE BEST（Blu-ray）

・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」

・スペシャル限定グッズ「KOBUKURO ゴールドフィギュア」付き KOBUKURO ゴールドフィギュア ▼通常盤予約

https://kobukuro.lnk.to/goldenlivebest ▼ファンサイト会員限定盤 予約

販売期間：2026年1月17日（土）23:59まで

https://kobukuro.com/feature/golden_live_best