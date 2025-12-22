中村仁美46歳、手作り料理に絶賛の声「揚げ物祭りスゴイ」「レシピ本に載ってる写真みたい」 3児の母
お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、22日までに自身のインスタグラムを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】中村仁美46歳、“手作り料理”に絶賛の声 お弁当も「めちゃ美味しそう」（12枚）
中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。インスタグラムではたびたび手作り料理や子どもへのお弁当を投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「今夜は揚げ物！ 足りないかな」と投稿したのは手作りのササミスティックとフライドポテトの写真を公開。ファンからは「揚げ物祭りスゴイ」「レシピ本に載っている写真みたいですね！」「美味しいそう」などの声が集まっている。
引用：「中村仁美」インスタグラム（@nakamura_hitomi_official）
