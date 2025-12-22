±ÊÀ¥Î÷¡ßµÈÀî°¦¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù°µ´¬¤ÎÈþ½Ñ¤¬Â©¤Å¤¯¥á¥¤¥¥ó¥°¡õ2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡ßµÈÀî°¦¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¤è¤ê¡¢»£±Æ¹ç´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°É÷·Ê¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¡ßµÈÀî°¦¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°É÷·Ê¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô650ËüÉôÆÍÇË¡Ê¢¨¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦ÅÅ»Ò´Þ¤à¡Ë¤ÎÆ±Ì¾ºî¡Öµ´¤Î²Ö²Ç¡×¡Ê¾®Àâ¡§¥¯¥ì¥Ï¡¿¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇÊ¸¸Ë ¥³¥ß¥Ã¥¯¡§ÉÙ³ß¤¸¤å¤ó¡¿¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡Önoicomi¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£
¡¡¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¡£Í¥¤ì¤¿ÍÆ»Ñ¤ÈÇ½ÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤¢¤ä¤«¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢»þ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÃæ¤«¤é²Ö²Ç¤òÁª¤Ö¡£¤¢¤ä¤«¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Ö²Ç¤ÎÂ¸ºß¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£°ìÅÙ²Ö²Ç¤ò¸«½é¤á¤¿¤é¡¢À¸³¶¤½¤Î²Ö²Ç¤À¤±¤Ë°¦¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ºµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿Í®»Ò¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡Èµ´¡É¤À¤Ã¤¿¡½¡£¡Ö¸«¤Ä¤±¤¿¡¢²¶¤Î²Ö²Ç¡½¡×¡£µ´¤Î°ìÂ²¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦ÎèÌë¤ËÆÍÁ³²Ö²Ç¤È¤·¤Æ¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤¿Í®»Ò¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2¿Í¤Î±¿Ì¿¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Äµ´¤Î°ìÂ²¤Î¼¡´üÅö¼ç¤Ç¡¢¿ò¹â¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò»ý¤Äµ´Î¶±¡ÎèÌë¡Ê¤¤ê¤å¤¦¤¤¤ó¡¦¤ì¤¤¤ä¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ³Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë±ÊÀ¥Î÷¡£²ÈÂ²¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ºµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ê¿ËÞ¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åì±ÀÍ®»Ò¡Ê¤·¤Î¤Î¤á¡¦¤æ¤º¡Ë¤ò¡¢µÈÀî°¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤òÅý¤Ù¤ëµ´Î¶±¡²È¤Î²°Éß¤äÈþÎï¤Ê°á¾Ø¡¢°µ´¬¤ÎÈþ½Ñ¤¬Â©¤Å¤¯¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤È¡¢2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï»£±Æ¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë´º¹Ô¡£Í¥¤ì¤¿ÍÆ»Ñ¤ÈÇ½ÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Äµ´¤Î°ìÂ²¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦µ´Î¶±¡ÎèÌëÌò¤Î±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡ÖÄ¾µå¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤âÆþ¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤â»£±ÆÁ°¤«¤éËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ä¤«¤·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë²Ö²Ç¤È¤·¤ÆÎèÌë¤Ë¸«½é¤á¤é¤ì¤ëÅì±ÀÍ®»ÒÌò¤ÎµÈÀî¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ä¤«¤·¤Ë²Ç¤°ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê±ÇÁü¤¬»£¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍÅ¤·¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤òÀä»¿¤·¡¢±ÊÀ¥¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÎèÌë¤¬Êë¤é¤¹µ´Î¶±¡²È¤Î²°Éß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢½Å¸ü¤Ê»£±Æ¶õ´Ö¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÏÂÁõ»Ñ¤Î±ÊÀ¥¤ÈµÈÀî¤¬ÂçÀª¤Î»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¤òÁ°¤ËÊÂ¤Ö¾ìÌÌ¤ä¡¢Èþ¤·¤¯Ñ³¤²¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÎèÌë¤¬Í®»Ò¤ØÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¡½Èþ½Ñ¡¦¾ÈÌÀ¡¦»£±Æ¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¡È¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¤È¼ç±é2¿Í¤¬¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Ìò¤ØË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤â¡£±ÊÀ¥¤ÈµÈÀî¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ëÃÓÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦2¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬·ë½¸¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤É¤¦Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â½é²ò¶Ø¡£
¡¡ÎèÌë¤ÈÍ®»Ò¤¬µ´¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¹õ¤Î°á¾Ø¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¹ÈÍÕ¤ÎÃæ¤Ç°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ä¡¢µ´Î¶±¡²È¤Î½Å¸ü¤Ê²°Éß¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿²Ö²Ç¤Î¤ß¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ëÇò¤¤Èà´ß²Ö¡¢¤½¤·¤Æ¼Âºß´¶¤¿¤À¤è¤¦¡Ö¤¢¤ä¤«¤·ÆÃ¶è¡×¡Ö¸ÑÃ«¡×¤ÎÉ¸¼±¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢ºÇ¤â¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¡Èµ´¡ÉÎèÌë¤È¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ëÍ®»Ò¡£ËÜºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÁÛ¤¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ò¤È¤ê¡×¤È¤¤¤¦²Ö¸ÀÍÕ¤òÈë¤á¤ëÇò¤¤Èà´ß²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2¿Í¤Ï°¦¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡£
¡¡±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î27Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¡ßµÈÀî°¦¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°É÷·Ê¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô650ËüÉôÆÍÇË¡Ê¢¨¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦ÅÅ»Ò´Þ¤à¡Ë¤ÎÆ±Ì¾ºî¡Öµ´¤Î²Ö²Ç¡×¡Ê¾®Àâ¡§¥¯¥ì¥Ï¡¿¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇÊ¸¸Ë ¥³¥ß¥Ã¥¯¡§ÉÙ³ß¤¸¤å¤ó¡¿¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡Önoicomi¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£
¡¡¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¡£Í¥¤ì¤¿ÍÆ»Ñ¤ÈÇ½ÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤¢¤ä¤«¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢»þ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÃæ¤«¤é²Ö²Ç¤òÁª¤Ö¡£¤¢¤ä¤«¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Ö²Ç¤ÎÂ¸ºß¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£°ìÅÙ²Ö²Ç¤ò¸«½é¤á¤¿¤é¡¢À¸³¶¤½¤Î²Ö²Ç¤À¤±¤Ë°¦¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¡£
¡¡¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Äµ´¤Î°ìÂ²¤Î¼¡´üÅö¼ç¤Ç¡¢¿ò¹â¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò»ý¤Äµ´Î¶±¡ÎèÌë¡Ê¤¤ê¤å¤¦¤¤¤ó¡¦¤ì¤¤¤ä¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ³Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë±ÊÀ¥Î÷¡£²ÈÂ²¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ºµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ê¿ËÞ¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åì±ÀÍ®»Ò¡Ê¤·¤Î¤Î¤á¡¦¤æ¤º¡Ë¤ò¡¢µÈÀî°¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤òÅý¤Ù¤ëµ´Î¶±¡²È¤Î²°Éß¤äÈþÎï¤Ê°á¾Ø¡¢°µ´¬¤ÎÈþ½Ñ¤¬Â©¤Å¤¯¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤È¡¢2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï»£±Æ¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë´º¹Ô¡£Í¥¤ì¤¿ÍÆ»Ñ¤ÈÇ½ÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Äµ´¤Î°ìÂ²¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦µ´Î¶±¡ÎèÌëÌò¤Î±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡ÖÄ¾µå¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤âÆþ¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤â»£±ÆÁ°¤«¤éËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ä¤«¤·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë²Ö²Ç¤È¤·¤ÆÎèÌë¤Ë¸«½é¤á¤é¤ì¤ëÅì±ÀÍ®»ÒÌò¤ÎµÈÀî¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ä¤«¤·¤Ë²Ç¤°ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê±ÇÁü¤¬»£¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍÅ¤·¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤òÀä»¿¤·¡¢±ÊÀ¥¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÎèÌë¤¬Êë¤é¤¹µ´Î¶±¡²È¤Î²°Éß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢½Å¸ü¤Ê»£±Æ¶õ´Ö¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÏÂÁõ»Ñ¤Î±ÊÀ¥¤ÈµÈÀî¤¬ÂçÀª¤Î»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¤òÁ°¤ËÊÂ¤Ö¾ìÌÌ¤ä¡¢Èþ¤·¤¯Ñ³¤²¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÎèÌë¤¬Í®»Ò¤ØÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¡½Èþ½Ñ¡¦¾ÈÌÀ¡¦»£±Æ¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¡È¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¤È¼ç±é2¿Í¤¬¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Ìò¤ØË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤â¡£±ÊÀ¥¤ÈµÈÀî¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ëÃÓÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦2¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬·ë½¸¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤É¤¦Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â½é²ò¶Ø¡£
¡¡ÎèÌë¤ÈÍ®»Ò¤¬µ´¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¹õ¤Î°á¾Ø¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¹ÈÍÕ¤ÎÃæ¤Ç°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ä¡¢µ´Î¶±¡²È¤Î½Å¸ü¤Ê²°Éß¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿²Ö²Ç¤Î¤ß¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ëÇò¤¤Èà´ß²Ö¡¢¤½¤·¤Æ¼Âºß´¶¤¿¤À¤è¤¦¡Ö¤¢¤ä¤«¤·ÆÃ¶è¡×¡Ö¸ÑÃ«¡×¤ÎÉ¸¼±¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢ºÇ¤â¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¡Èµ´¡ÉÎèÌë¤È¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ëÍ®»Ò¡£ËÜºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÁÛ¤¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ò¤È¤ê¡×¤È¤¤¤¦²Ö¸ÀÍÕ¤òÈë¤á¤ëÇò¤¤Èà´ß²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2¿Í¤Ï°¦¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡£
¡¡±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î27Æü¤è¤ê¸ø³«¡£