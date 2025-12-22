ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ¡¢¡È¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¤ÊÇò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¡2nd¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¡¡2026Ç¯2·î3ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢Àè⾏¥«¥Ã¥È¸ø³«Âè6ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇßß·ÈþÇÈ¤¬2¿Í!?¡¡Âç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤ÎÇò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤ÎÌó5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢»¨»ï¡ÖCLASSY.¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤«¤é¡¢ÈþµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÈà½÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè⾏¥«¥Ã¥ÈÂè6ÃÆ¤Ï¡¢⼤⼈¤ÎÌ¥⼒¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë⽩¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡£¤³¤Á¤é¤ÏÄ«¥¤¥Á¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¡£¤Û¤Ü¥Î¡¼¥á¡¼¥¯¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ëÆ©ÌÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡£Èþ¤·¤¤Çß¤Á¤ã¤ó¤¬£²ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿!?¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤1Ëç¤À¡£Çßß·¤Ï¡Ö⾃Ê¬¤¬2⼈¤¤¤ë¡ª¡¡¤È¤¤¤¦⾯⽩¤¤¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÁÐ⼦Çß¤Á¤ã¤ó¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤è¤ê2026Ç¯2·î3ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á2800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
