Snow Man・佐久間大介、小林千晃と“ラーメン二郎愛”で大盛り上がり 関智一に「野菜いっぱいでヘルシー」とオススメ
Snow Manの佐久間大介が21日、都内で行われたアニメ『ハイスクール！奇面組』第1話先行上映会に出席。アフレコ現場での声優陣との交流を明かした。
【写真】Snow Man・佐久間大介、第1話先行上映会での様子
原作は1980年、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて『3年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。1985年からはテレビアニメも放送された。そんな『ハイスクール！奇面組』が、2026年・令和の時代に新たなギャグアニメとして製作される。
「出演が発表されてから、いろいろな方に“奇面組に出るの!?”“俺（85年版のアニメを）見てたよ！”とすごく声をかけられます」と周囲の反響を伝えた佐久間。「特に一番反応が良かったのはビビる大木さん。“俺めちゃめちゃ好きでさ〜”とテンション高めに言ってくれました（笑）」と明かし、「昔から愛してもらえている作品を今出すことにより、今の世代の子たちにも愛してもらえると思ったら、放送が楽しみですね！」と満面の笑みを浮かべた。
先行上映会には、その名の通り“奇面＝個性的な顔”が揃う「奇面組」一堂零役の関智一、冷越豪役の武内駿輔、出瀬潔役の松岡禎丞、大間仁役の小林千晃、物星大役の戸谷菊之介も登壇。佐久間は、そんな「奇面組」と対照的なイケメン集団「色男組」のリーダー・切出翔（きれいでしょう）役を演じる。その翔の魅力を聞かれると、「この作品きっての、唯一のイケメン枠。でも、奇面組たちによって弱々しい一面も出てきたりして。なぜ今あんなに自分に酔いしれているのか、アニメの中で描かれますので、今後の展開を楽しみにしていてください」とアピールした。
個性的なメンバーが揃い、さらにその個性をプラスに捉えている「奇面組」。MCから「自分もしくは誰かの個性的な一面」を聞かれると、佐久間について武内が「ずっと明るいことにビックリしました。どの瞬間もずっとこのまんま」と仕事以外でもテンションが高いことに驚いたと明かす。すると佐久間は「基本はどこでもこの状態なので、人生生きていて楽しいです！」と佐久間らしいポジティブさを見せつけた。
その持ち前の明るさでアフレコ現場でも声優陣と交流し、特に小林とはグルメの話で盛り上がったのだとか。2人には“ラーメン二郎好き”という共通点があり、関から「二郎食べてそのスタイルを維持しているのはすごいよね！」と言われると、佐久間は「逆に野菜がいっぱい乗っているから、ヘルシーなんですよ！」と謎の自論を展開し、観客の笑いを誘っていた。
アニメ『ハイスクール！奇面組』は、フジテレビ系にて2026年1月9日より毎週金曜23時30分放送。AT‐Xにて1月11日より毎週日曜21時30分放送。
