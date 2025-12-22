ポップしなないでが、2025年12月29日の深夜24〜25時より放送のテレ東ドラマ『今日もカレーですか？』の主題歌に新曲「spice」が起用されたことを発表した。

原作は、Web コミック配信サイト『竹コミ!』にて連載中の原作・藤川よつ葉、作画・あづま笙子による同名作。大学進学を機に、地方から上京してきた女子大生・黒部ちなが、カレー愛溢れる遠藤夏美や先輩たちと、実在するカレーの名店でカレーを味わい尽くす⻘春グルメドラマ。レジェンド級の老舗カレーや誰もが知るチェーン店まで数多くのお店が登場する作品だ。なお本作は、『孤独のグルメ』や『晩酌の流儀』といったグルメドラマを牽引してきた北畑龍一が監督を務めている。

©︎「今日もカレーですか?」製作委員会

主演に田牧そら、共演に秋田汐梨、鈴川紗由、超ときめき♡宣伝部・菅田愛貴、平野綾、村田雄浩といったなキャストが揃う本作に、ポップしなないでが爽快かつポップなメロディで物語にスパイスを加えるという。楽曲を使用した60秒トレーラーも公開されているので是非チェックしてほしい。

https://youtu.be/PUZLPYwPTxU

■ポップしなないで コメント

ポップしなないでの活動において、音楽と同じくらい「食でちゃんと感動すること」を大事にしています。そして我々は高い頻度でカレーを食べに行っています。そんな我々が、「今日もカレーですか?」の主題歌を書き下ろさせていただいたのは本当に幸せなことです。素敵な物語とカレーに想いを馳せながら楽曲を制作したので、素敵なドラマに花を添えられたら嬉しいです。

なお、ポップしなないでは現在、東京、名古屋、大阪のクラブクアトロにて＜ポップしなないでpresents “Pop’n’Roll ZOMBIES” tour＞を開催中。残すは12月26日の東京・渋谷CLUB QUATTRO公演となる。チケットは一般発売中だ

さらに、2026年3月31日に結成10周年を迎えるにあたり、メンバー2人の「10のやりたいこと」企画を実施中で、現時点で7つの「やりたいこと」が公開されている。残り3つの「やりたいこと」も順次発表されるので、楽しみにお待ちいただきたい。

◾️ドラマ『今日もカレーですか？』 ©︎「今日もカレーですか?」製作委員会 ▼放送情報

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

放送日時：2025年12月29日（月）深夜24時〜25時 ▼配信情報

放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」にて順次見放題配信

・Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7 ▼スタッフ・キャスト

【出演】 田牧そら 秋田汐梨 鈴川紗由 菅田愛貴(超ときめき♡宣伝部) / 平野綾 村田雄浩

【原作】 原作:藤川よつ葉、作画:あづま笙子「今日もカレーですか?」(竹書房)

【音楽】 スキャット後藤

【監督】 北畑龍一(テレ東「孤独のグルメ」シリーズ、「晩酌の流儀」シリーズ)

【脚本】 富安美尋(日本テレビ「約束〜16 年目の真実〜」、テレ東「トウキョウホリデイ」)

【主題歌】 ポップしなないで「spice」(日本コロムビア)

【プロデューサー】 松本拓(テレビ東京)、倉地雄大(テレビ東京)、今井可菜子(電通)、神崎良(G・カンパニー)

【アソシエイトプロデューサー】 柴山亘(電通)、村田かん奈(電通)、龍寳美波(電通)

【ラインプロデューサー】 梅田悠月

【協力】 電通∞プロジェクトチーム

【制作】 テレビ東京 / G・カンパニー

【製作著作】 「今日もカレーですか?」製作委員会 ▼公式WEB

【ハッシュタグ】 #今日もカレーですか

【コピーライト】 ©︎「今日もカレーですか?」製作委員会

■＜ポップしなないでpresents “Pop’n’Roll ZOMBIES“ tour＞ ※終了公演は省略

2025年12月26日（金）東京・渋谷CLUB QUATTRO

OPEN/START 18:15/19:00

GUEST：SAKANAMON

公演に関するお問合せ：ディスクガレージ

スタンディング \4,500（税込）ドリンク代別途必要

