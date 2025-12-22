フィギュアスケート全日本選手権

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日、東京・代々木第一体育館で行われた。女子フリーで各選手が感動の演技を繰り広げる中、最後の全日本となった樋口新葉（ノエビア）は、合計203.06点で8位。200点超えを果たしたリンク上で、まさかの光景が話題になった。

「今までで一番良かったんじゃないか」と悔いなくフリーを終えた直後。全てを出し切った樋口は、歓声と拍手の中でリンクに突っ伏すと、そのまま仰向けに。大の字で代々木第一体育館の天井を見つめた。

「いつも本当はあのくらい疲れているんですけど（笑）。やっちゃダメだと思っていたんですけど、最後だから『いっか』と思って大の字になりました」

地上波中継もされた大舞台。フィニッシュ後に見せたこの姿は大きな話題になった。

今季限りでの引退を表明。リンクでは笑顔だったが堪えきれなかった。岡島功治コーチに出迎えられ、ハグを交わすと涙。感謝の思いがあふれ出た。万感の200点超え。右足の怪我にも苦しんだ今季、困難に打ち勝った証明を残した。

「足の痛みが消え切らず悔しかったんですけど、どんな状況でも自分のベストを出すと思って滑ってきた。思い描いたものとは違ったけれど、全日本で納得いく演技ができた。そういう最後はなかなかないし、自分の中では納得している。あれ以上はなかったなと思います」

今後については「（試合が）あれば出たいけど、自分のメンタル次第かなと思う」と説明。大の字になっての感想は「冷たかったです（笑）」。2022年北京五輪出場、18年世界選手権では2位に。坂本花織らとともに日本女子を引っ張ってきた実力者が、最後の全日本を悔いなく終えた。



