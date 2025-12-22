近年、さまざまな商品のデザインに取り入れられ人気の"エイリアン・アブダクション"。



【写真】カラーもいろいろ

今SNS上で大きな注目を集めているのは、本に挟むしおりのエイリアン・アブダクションものだ。



「読みかけの行はここです未確認飛行しおりです🛸」



と件の紹介したのは東京・西荻窪にある動物文具・雑貨店「文具店タビー」のXアカウント（@bungutentabby）。



UFOの放つ怪光線に牛が吸い込まれているデザインのこのしおり。読みかけのページにすぐアクセスできるだけでなく、読みたい行を怪光線で照らしてくれるという優れものだ。



店主の吉田真さんにお話を聞いた。



ーーこのしおりの魅力についてお聞かせください。



吉田：当店は動物モチーフの文具・雑貨の店なので、この「未確認飛行栞」は「ウシ文具」として仕入れました。宇宙人が牛を捕獲する、いわゆる「キャトルミューティレーション」をモチーフにした文具・雑貨は他社製品も含めて多く出ていて、人気のモチーフなんだと思います。牛目線からだととんでもない事件だと思うのですが。



中でもこの「未確認飛行栞」は、UFOが牛を吸い込みつつ「読んでいた箇所」をわかりやすく照らしているように見えるので、しおり機能として優れていて、読書をする方たちの「これほしかった」に届いたんだんじゃないかと思います。お値段も税込440円でお手頃なのではないでしょうか。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



吉田：皆さんが「いいね」「リポスト」をしてくれたおかげで当店自体にも注目していただいたり、オンラインショップにも多くご注文をいただきました。ただただありがたいです。



このしおりを作ってくれたサンスター文具さんに感謝いたします。世界は広いんだと、実感として思いました。



SNSユーザー達から



「キャトられとる……文字が…キャトられとるっっ!!!!可愛いっっっ!!!!」

「思わず『なるほどーーー！！！』と言ってしまうくらい理にかなっててシャレも利いてるデザイン。 こういう風に人々をアッ！と思わせつつ笑顔になっちゃうような素敵で便利なデザインを生み出せるようになれたらいいな 」

「書いてるほうとしてはアブダクションするのは誤字だけにしてほしいわねとなる栞だ 」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。このしおりにご興味ある方はぜひタビーの店舗やオンラインショップをチェックしていただきたい。



文具店タビー店舗概要



【所在地】東京都杉並区西荻南3-5-21（JR西荻窪駅から徒歩5分）



【営業時間】 11：00～19：00（ほぼ火曜定休）



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）