俳優ヒョンビンが妻ソン・イェジンと恋愛することになった当時の状況を明らかにした。

21日、ユーチューブ「妖精ジェヒョン」チャンネルには「服が濡れていくように恋愛をすることになったようだ…（本当に）」と題した映像がアップロードされた。

映像でチョン・ジェヒョンは「イェジンにも話したが、すでに（『愛の不時着』当時に）恋愛は始まっていた。2人は本当に切実な演技をした。その時、私は『これは愛だ。愛でなければこのような演技は出てこない』と感じた」と述べた。

しかしヒョンビンは断固「違う」とし「（恋愛は）終わってからだ」と答えた。ヒョンビンは「『ザ・ネゴシエーション』という映画を共に撮影しながら、当時は実質的に一緒に撮影したことがほとんどなかった。最後の部分は少しあり、同じ日、同じ時間に撮影することはあったが、別の空間で撮影した。食事の時間に会ったりモニターをする時、途中で会うだけだった。撮影をする時は別々だった」と説明した。

続いて「そして当時、俳優として残念な部分があった。一緒に同じ空間で呼吸しながら互いに目を見て演技をするのと、モニターを見て演技するのは少し違う点があるので、後に他のジャンルで会えればいいと漠然と考えていたが、それが『愛の不時着』になった」とし「同じ年齢であるうえ仕事を始めた時期も似ていて、話が非常によく合った」と伝えた。

ヒョンビンはソン・イェジンにほれたポイントを問われると「どこのポイントというのはなかった。水が染み込むように時間が過ぎたようだ。作品を一緒にしながら言葉も交わし、そうやって服が濡れていくようにこのようになったようだ」とし「『これだ！』という考えが出てこないのをみると、そういうのはなかったみたいだ。自然にそうなっていったようだ」と明らかにした。