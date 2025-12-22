中村ゆり「ご褒美みたいなお仕事があるんだなと感謝」『終幕のロンド』クランクアップ
俳優・歌手の草なぎ剛が主演するカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）の最終回がきょう22日に放送されるの先立ち、主人公・鳥飼樹を演じた草なぎ剛とヒロイン・御厨真琴を演じた中村ゆり、2人のクランクアップコメントが到着した
【写真】青い花束を受け取る草なぎ剛
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
第10話では、冷徹と思われた利人（要潤）の家族を思う本音や、静音（国仲涼子）が10年間胸に秘めてきた想い、彩芽（月城かなと）の真琴への恋心など、登場人物たちの胸の内が次々に明らかに。一方で、彩芽の秘書が身分を偽って集団訴訟の原告団に近づいたり、樹と真琴の関係がスキャンダルとして報じられるなど、残り1話とは思えない急展開が巻き起こった。
■中村ゆりコメント
皆さんありがとうございました。本当に感謝しきれません。暑い中の撮影でした。現場の皆さんは私たちより過酷なスケジュールで…そんな中でも、すごく穏やかでプロフェッショナルで、私たちを支えてくださって心強かったです。皆さんの温かさに支えられていました。先日、三宅監督が『僕たち、初めて仕事したのっていつ頃だったかな…？』とおっしゃってくださって。思い返してみると、私が20代前半の頃で。本当に私の俳優人生の中でも、カンテレさんには要所要所で、素敵な役を授けていただいたなと思います。今回は、本当にこんな大切な役を、私に託してくださって。たぶん、すごくチャレンジだったと思いますし、ご心配もたくさんあったと思うんですけど…本当に皆さんが、真摯（しんし）に支えてくださったおかげで、お芝居に集中することができました。こんなに、ご褒美みたいなお仕事があるんだなと感謝して、これからも丁寧に役者として精進していきたいと思います。ありがとうございました！
