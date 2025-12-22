女優の上白石萌歌（25）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。映画で共演した人気アイドルとの驚きの共通点について語った。

現在公開中の映画「ロマンティック・キラー」（監督英勉）で共に主演を務める「なにわ男子」高橋恭平とそろって登場。2人が初共演かと問われ、上白石は「初共演です」と回答した。

さらに「聞いてください！生年月日が全く一緒なんです」と打ち明け、スタジオからは「えーっ！？」と驚きの声が上がった。 高橋も「全く一緒で」と続け、2人でそろって「2000年2月28日」と明かした。

「あんまりいないですね」と上白石。MCの「ハライチ」澤部佑が「撮影初日なんて、めちゃくちゃ盛り上がったでしょう」と振ると、上白石は「めちゃくちゃ」と明言した。

高橋は「めちゃくちゃ盛り上がったんですけれど。共演する前に、誰か同じ生年月日の人いるのかなって探したのが萌歌ちゃんだった。それがまさかの共演だったんで、めちゃくちゃうれしかった」と振り返った。

上白石は以前から「知ってました」と声を弾ませた。