22日（月）は冷たい冬の空気で、朝より夜の方が気温が低くなるでしょう。

＜22日（月）の天気＞

日本付近は冬型の気圧配置になっていて、日本海側のところどころで雨や雪が降っています。晴れている太平洋側でも冷たい北風が吹いています。午後は次第に高気圧に覆われてくるため、日本海側の雨や雪はやむところが多いでしょう。強い北風もおさまってきますが、午後も全国的にヒンヤリした冬の空気になるでしょう。前日との大きな寒暖差にお気をつけください。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本や日本海側では前日より10℃前後低くなる見込みです。午後もどんどん気温が下がり、朝より夜の方が気温が低くなるところが多いでしょう。

札幌 0℃（-7）

仙台 7℃（-13）

新潟 7℃（-9）

東京 12℃（-6）

名古屋 13℃（-1）

大阪 12℃（-2）

鳥取 9℃（-9）

高知 16℃（-1）

福岡 15℃（-2）

＜週間予報＞

■西日本

23日（火）は日本海側も晴れますが、紀伊半島では夕方から、夜は四国でも雨が降り出す見込みです。24日（水）クリスマスイブは広く雨になるでしょう。25日（木）クリスマスは次第に天気が回復しますが、夜は北風が強まる予想です。26日（金）〜27日（土）は厳しい寒さで、山陰では雪が降りそうです。

■北日本・東日本23日（火）は晴れるところが多いですが、24日（水）〜25日（木）は雨や風が強まって荒れた天気のクリスマスになるおそれがあります。週末は強い寒気が流れ込み、北日本や北陸、長野でも雪が降り積もる見込みです。晴れる関東や東海も真冬の寒さになるでしょう。