犬の散歩後にすべき『お手入れ』５選

犬を散歩に連れていった後は、汚れを拭き取るなどのお手入れが必要です。ここでは、犬の散歩後にすべきお手入れや、正しいケア方法をご紹介します。

1.足やお腹の汚れを拭き取る

多くの犬は靴を履かずに外を歩いているため、足や地面に近いお腹に汚れが付着しがちです。そのため、帰ってきたら、軽く足やお腹の汚れを拭き取ってあげましょう。

犬用のボディシートやシャンプーシートなども販売されているので、玄関に1つ置いておくと、部屋に入る前にさっと汚れを拭き取れます。

2.足に汚れがついているときは流水で洗い流す

足に目立つ泥汚れが付着していたり、足の指の間に異物が挟まっているときなどは、常温の流水で洗い流してあげましょう。

強くゴシゴシと擦ってしまうと皮膚を痛めてしまうので、優しく水の勢いで汚れを落とすように洗い流してください。

3.足や体が濡れたらしっかり乾かす

雨の日のお散歩や雨が降った後のお散歩では、体が濡れたり足が水溜まりに入ってしまったりと濡れてしまうことも多いでしょう。

もしも足や体が濡れてしまったら、必ずしっかり乾かしてください。まずはタオルでよく水分を吸水し、残りはドライヤーで乾かしましょう。

4.肉球を保湿する

意外と忘れがちな散歩後のケアに肉球の保湿があります。地面を裸足で歩いているため、肉球は傷ついたり乾燥したりしがちです。そんな傷みやすい肉球を保護するために、散歩後は肉球を優しく拭いてあげたり、保湿してあげることが大切です。

お店や通販で犬の肉球用クリームが販売されているので、ぜひ肉球クリームで足裏を保湿してあげましょう。

5.全体をブラッシングする

散歩から帰ってきたら、全体を軽くブラッシングしてあげましょう。犬の毛には、汚れや埃、目に見えない塵などが付着しているケースが多いからです。ブラッシングすることで、毛についた汚れはある程度落とすことができます。

また、虫やノミ、ダニがくっついていることもあるので、感染症予防のためにも必ずブラッシングを怠らないようにしてください。

犬の散歩後に避けるべきNG行為とは

犬の散歩後に以下のような行為をしてしまうと、体調不良や皮膚を傷める原因になるので避けてください。

濡れたまま放置する 足裏が汚れたまま室内に入れる 毎回シャンプーを使って体や足を洗う 足裏の汚れをゴシゴシと擦り落とそうとする

濡れたまま放置してしまうと、細菌が繁殖したり体が冷えて体調不良を引き起こす原因になります。

また、毎回シャンプーを使って体や足を洗ってしまうと、皮膚のバリア機能が低下したり、皮膚にダメージが蓄積されて炎症を引き起こしたりする恐れがあるので、シャンプーは月に1～2回を目安にしましょう。

まとめ

犬の散歩後は、正しいケア方法できちんと体をきれいにしてあげることが大切です。汚れや濡れた体をそのまま放置してしまうと、健康に悪影響を及ぼす恐れがあるので、面倒くさがらずに丁寧にケアしてあげましょう。