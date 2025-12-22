寝姿勢や体圧分散にこだわった「科学的アプローチ」が令和のスタンダードに!?【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】

【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】

しっかり寝たのに、朝起きると疲れが抜けきらないと感じる人は寝具があっていないのかも。眠りのプロによるマットレス選びのコツを参考に、今一度自分の寝具を見直してみよう！

【美容・健康部門】

マットレス

リカバリーウェアが注目されるなど、リラックス・睡眠グッズへの意識の高まりは顕著だが、なかでも睡眠に結びつきやすいのがマットレスだろう。昨今のマットレス事情について選者の快眠環境プランナー・三橋美穂さんに伺った。

「良質な睡眠への意識が高まり、“寝返りしやすく、姿勢が崩れにくい”マットレスの基本構造の理解が浸透し、ニーズが拡大しています。体圧を均等に分散し、寝姿勢を科学的に支える点も特徴で、マットレスは快眠の必要条件の時代に入っています」

今回の受賞3点においても体圧分散を重視し、安定感とフィット感を両立しているという点が共通している。「スリーピー・とうふ」のようなハイブリッド製品も登場しており、「スプリングか、ウレタンか」の二択ではなく、選択肢の幅はさらに広がっていくだろう。

＜選者の皆さん＞

睡眠環境・寝具指導士

松村英祐さん

寝具販売店「スリープデパートメント シングシング byふとんのマツムラ」代表。快適な寝具選びの指導や、良質な睡眠によってカラダの疲れをスムーズに回復させるためのサポートを行っている。

睡眠環境プランナー

三橋美穂さん

寝具メーカーで研究開発部長を経て独立。講演や執筆活動のほか、寝具や快眠グッズのプロデュース、ホテルの客室コーディネートなども手がける。著書に『眠りにいいこと100』（かんき出版）ほか多数。

「GoodsPress」編集長

中山剛介

家電、ガジェット、生活用品、あらゆる最新モノとそこに込められた技術が好きです。この1年、実際に見て、触って、試したモノを厳選して審査しましたが、本当に悩みました…。

【大賞】

■豆腐のような“柔らかさと硬さ”のバランスが好評

SLEEPY TOFU

「スリーピー・とうふ（マットレス）」（7万9800円）

コストを抑えながらスプリングマットレスをより使いやすくした決定版。台湾の大手鉄鋼メーカー製造のバネを採用し、ポケットコイルの強さと弾力のバランスの良さを実現しています（松村さん） 見た目も名前もユニークなマットレス。寝心地はもちろん、表面のテンセル生地には抗菌処理も施されていて安心。通気性も肌触りも良く、年間を通して快適に眠れます（中山） 安定感があるので、子どもといっしょに寝ても揺れを感じづらくゆっくり眠れています（読者投票 P.N.はーい紅茶さん）

台湾発ハイブリッド構造マットレス。スプリング層ならではの反発力、ウレタン層の心地よいもっちり感を両立。どんな空間にも溶け込むシンプルなデザインも支持される理由だ。

▲フォームは大手メーカーとの共同開発。通常のマットレス2台分の厚みにし至極の寝心地を叶える

▲睡眠時間だけでなく、読書や映画鑑賞などのくつろぎ時間も身を委ねたくなる心地よさ

【ハイコスパ賞】

■nishikawa史上最高コスパ！ どんな寝姿勢にもフィット

nishikawa

「suyara #001 Dots ベッドマットレスタイプ」（4万4400円〜）

凹凸加工の柔らかいウレタンが体圧を分散し、寝返り時の負荷を最小化するよう設計。スマートスリットによって横向き時に肩が沈み込むので、姿勢保持しやすいのも特長です（三橋さん）

血行を防げにくい構造で身体にフィットして包まれるような寝心地を実現。メンテナンスが簡単なことに加え、軽量で運びやすいのも嬉しい。ハイコスパすぎて、社内でも話題になったらしい。

▲マットレスを包む側生地は、寝たときに肌が触れるトップ部分だけ外して洗濯できるのが便利！

【ハイエンド賞】

■30年後も変わらない“ふわり・しっかり”な寝心地

昭和西川

「30年MuAtsu XX Cloud」（22万円〜）

3層フォームによる点支持構造が体圧を均等化し、自然な寝姿勢をサポートします。長期的視点で睡眠環境を安定させたい人に、費用対効果の高いマットレスです（三橋さん）

従来品では7〜8年が使用目安のところ、メンテナンスしながら30年以上の使用を目指す最上位モデルをリリースし話題に。寝心地は身体を支える適度な硬さと心地よいソフトな感触を両立した。

▲すべての層に高弾性・高通気ウレタンを使用。湿気を拡散し、寝返り時も体をしっかり支える

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号64ページの記事をもとに構成しています

＜文／竹林佑子＞

