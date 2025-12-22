ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜バンクーバー・ヒューストン・ホノルル・ソウル/仁川線の夏スケジュールの航空券の追加販売を、12月18日正午から開始した。

シンガポール・ソウル/仁川線は1日1往復、バンクーバー線は月・水・金・土曜の週4往復、ホノルル線は火・木・日曜の週3往復を運航する。販売対象期間は9月以降でいずれも異なる。

片道最低運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」はバンクーバー線が154,400円、ホノルル線が94,250円、シンガポール線が58,800円から、ソウル/仁川線が25,000円。普通席「Standard」はバンクーバー線が33,775円、ホノルル線が32,500円、シンガポール線が14,700円、ソウル/仁川線が8,000円。6歳以下の「U6 Standard」はバンクーバー線が10,000円、ホノルル線が7,000円、シンガポール線が5,000円、ソウル/仁川線が3,000円の定額となる。

いずれも燃油サーチャージは不要で、諸税は別途必要となる。機内持ち込み手荷物7キロまで含まれている。

■ダイヤ

ZG22 東京/成田（15：55）〜バンクーバー（08：45）／月・水・金・土（2026年9月2日〜10月24日）

ZG21 バンクーバー（10：45）〜東京/成田（12：40+1）／月・水・金・土（2026年9月2日〜10月24日）

ZG2 東京/成田（19：10）〜ホノルル（07：50）／火・木・日（2026年9月1日〜10月24日）

ZG1 ホノルル（09：50）〜東京/成田（13：05+1）／火・木・日（2026年9月1日〜10月24日）

ZG53 東京/成田（16：50）〜シンガポール（23：00）／毎日（2026年9月20日〜10月24日）

ZG54 シンガポール（00：30）〜東京/成田（08：50）／毎日（2026年9月20日〜10月24日）

ZG45 東京/成田（08：55）〜ソウル/仁川（11：25）／毎日（2026年9月1日〜10月24日）

ZG46 ソウル/仁川（12：55）〜東京/成田（15：30）／毎日（2026年9月1日〜10月24日）