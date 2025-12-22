【今週の運勢】2025年12月第4週の「うお座（魚座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

運気は過渡期。
グレーもアリで。

時間切れのサイン。

ハッキリしないまま、来年に持ち越しが起こりそう。白黒決着がつかないのは、まだ、状況が二転三転する可能性があるせい。もう何も考えずに、忘れてしまうのがよさそうです。

社交は、身近にハメを外す人が現れそう。巻き込まれて帰り損なったり、面倒を見るハメになったりするかも。その日はシャレにならない大変さでも、後日の笑い種になるので、年末あるあるで、柔軟に対応していきましょう。

オフは、骨休めを。ぬるめの温泉で、ぼんやりすると、今年の疲れが溶けていきそう。

クリスマスは、おしゃべりを楽しむプランで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)