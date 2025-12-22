うお座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月22日〜12月28日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。
グレーもアリで。
時間切れのサイン。
ハッキリしないまま、来年に持ち越しが起こりそう。白黒決着がつかないのは、まだ、状況が二転三転する可能性があるせい。もう何も考えずに、忘れてしまうのがよさそうです。
社交は、身近にハメを外す人が現れそう。巻き込まれて帰り損なったり、面倒を見るハメになったりするかも。その日はシャレにならない大変さでも、後日の笑い種になるので、年末あるあるで、柔軟に対応していきましょう。
オフは、骨休めを。ぬるめの温泉で、ぼんやりすると、今年の疲れが溶けていきそう。
クリスマスは、おしゃべりを楽しむプランで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）運気は過渡期。
