ビッグローブは、MVNOサービス「BIGLOBEモバイル」で、シャープの「AQUOS sense10」、ソニーの「Xperia 10 VII」、Xiaomiの「REDMI 15 5G」を発売した。購入にはBIGLOBEモバイルの契約が必要となる。

AQUOS sense10

「AQUOS sense10」は、シャープ製Androidスマートフォン。AI機能「Vocalist」を搭載し、通話時に登録した自分以外の声や周囲の雑音をAIがカットする。クアルコム製の「Snapdragon 7s Gen 3」を備え、メモリーは6GB、ストレージは128GBとなる。

価格は総額6万720円で、24回分割での購入となる。分割価格は月2530円×24回。なお、機種変更もしくはBIGLOBEモバイルを解約した場合も継続して残金を支払う必要があり、BIGLOBEを退会したユーザーについては残金を一括で支払わなければならない。

Xperia 10 VII

「Xperia 10 VII」は、ソニー製Androidスマートフォン。本体側面にロック時の撮影やスクリーンショット時に使える専用カメラボタン「即撮りボタン」を搭載している。メモリーは8GB、ストレージは128GBとなる。

価格は総額7万4976円で、24回分割での購入となる。分割価格は月3124×24回。なお、機種変更もしくはBIGLOBEモバイルを解約した場合も継続して残金を支払う必要があり、BIGLOBEを退会したユーザーについては残金を一括で支払わなければならない。

REDMI 15 5G

「REDMI 15 5G」は、Xiaomi製Androidスマートフォン。7000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大2.26日間使用できるという。このほか、「AIスカイ自動ナイトモード」や「自撮りビューティーモード」などのAI機能も利用できる。メモリーは8GB、ストレージは256GBとなる。

価格は総額3万6432円で、24回分割での購入となる。分割価格は月1518円×24回。なお、機種変更もしくはBIGLOBEモバイルを解約した場合も継続して残金を支払う必要があり、BIGLOBEを退会したユーザーについては残金を一括で支払わなければならない。