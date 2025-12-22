全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町のイタリア料理店『Locanda trattoria』です。

多彩な経験からヒント得た個性派パスタが続々登場

「パスタやピザがメインですが、ジャンルを超えた食堂のような場所を目指しています」とは、店主の赤谷健司さん。

名物の「宇和島の鯛めし風ペペロンチーノ」は、出身地・愛媛の和食店で働いていて際に出合った鯛めしをアレンジした。

愛媛県宇和島鯛めし風ペペロンチーノ1870円

『Locanda trattoria』愛媛県宇和島 鯛めし風ペペロンチーノ 1870円 鯛めし用のだしの塩味をパスタに合わせて少し控えめに

よく混ぜて味わうと、深い旨みの中にほんのり甘さを感じるだしが卵でまろやかになり、飲み干さずにはいられない。

「和牛ローストビーフときのこのトリュフクリーム」は、フレンチの経験から生まれたもの。トリュフの香りと薄くスライスされたローストビーフがとろける。濃厚クリームなのに後味が軽いのは、気づかれない程度にだしを加えているからだとか。

この2品は基本的に夜のメニューだが、ランチに登場することも。サラダ付きでお得になるので月1〜2回のチャンスをお見逃しなく。

『Locanda trattoria』店主 赤谷健司さん

店主：赤谷健司さん「鯛めしとローストビーフは取り置きがおすすめです」

『Locanda trattoria』

茅場町『Locanda trattoria』

［店名］『Locanda trattoria』

［住所］東京都中央区新川1-28-33Glanffice茅場町地下1階

［電話］03-6222-9882

［営業時間］11時〜15時（14時30分LO）、17時〜22時（21時LO）

［休日］日・祝

［交通］地下鉄日比谷線茅場町駅1番出口から徒歩8分

※画像ギャラリーでは、和牛ローストビーフときのこのパスタがご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】ローストビーフがたっぷりのった、トリュフ香る濃厚クリームパスタ（7枚）