「可愛い後輩です」和田アキ子、綾瀬はるかとの2ショット公開「流石の可愛さですね！」「親子みたい」
歌手の和田アキ子さんは12月20日、自身のInstagramを更新。俳優の綾瀬はるかさんとのツーショットを披露しました。
【写真】和田アキ子＆綾瀬はるかのツーショット
コメントでは、「素敵なお写真、嬉しいです 応援しています」「意外なツーショット楽しい時間」「素敵な親子みたいな、ツーショットですね」「アッコさんピンクのセーターとても可愛いです」「綾瀬さん、流石の可愛さですね！おふたりともお顔が小さい」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】和田アキ子＆綾瀬はるかのツーショット
「お2人ともナイススマイルです」和田さんは「はーい、もう1人は、じゃーん 綾瀬で〜す！相変わらず、可愛い後輩です」とつづり、1枚の写真を投稿。綾瀬さんと肩を組み笑顔でピースサインをしたツーショットです。また、「紅白も応援してあげて」と大みそかに放送されるNHK紅白歌合戦の司会を務める綾瀬さんの応援をファンに呼び掛けています。
人気俳優らとのスリーショット公開同日の別投稿で、「Mrs. GREEN APPLE 東京ドーム公演」「この2人に始まる前に会えて、幸せ倍増」と俳優の伊藤英明さん、鈴木亮平さんとのスリーショットを公開していた和田さん。「あと1人、いるよ〜、だーれだ」としてファンにクイズ形式で呼び掛けており、今回の綾瀬さんとの写真はその答えとなるショットです。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)