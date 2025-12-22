みずがめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月22日〜12月28日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。
誰かの笑顔があなたのパワーに。
コミュニケーションが活発になって、楽しい毎日が実現しそう。
気の合う友達や仲間にも恵まれて、何気ない提案も気持ちよく通るでしょう。だからこそ、一緒にいる人を楽しませる意識を持つといいみたい。相手の好みや都合を考えて動いてみると、あなたの優しさや気配りがダイレクトに伝わるはず。
仕事は、後出しじゃんけんのように「そりゃ、ないよ」がありそう。「次はないから」のクギ刺しをしながら、今回はなんとかしてあげましょう。
デートは、ロマンティックに。将来について話し合うと、遠からず、実現していく流れが生まれます。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）サービス精神旺盛に。
