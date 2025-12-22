鹿島が高校２年生の逸材２人とプロ契約！「自分が点を取って勝たせたい」「試合に絡めるようがんばっていきます」
鹿島アントラーズは12月22日、鹿島ユースのFW吉田湊海、DF元砂晏翔仁ウデンバ（ともに鹿島学園高校２年生）とプロ契約を締結したことを発表した。
両者とも世代別代表にも名を連ねる逸材。クラブの公式サイトでは、それぞれのプレースタイルやプロフィール、コメントが掲載されている。
■吉田湊海
2008年７月15日生まれ、神奈川県出身／172センチ・72キロ
▼特長
スピードとフィジカル能力、得点感覚に優れたストライカー。高円宮杯JFA U-18サッカープレミアリーグ2025EASTでは２年連続で二桁得点を記録。上背があるわけではないがヘディングでのゴールも多く、両足でのシュートを含めて豊富な得点パターンを誇る。
▼コメント
「プロサッカー選手になることが夢だったので、プロ契約できたことを素直にうれしく思います。アントラーズは今年Jリーグで優勝し、周りからは王者という目で見られるので、しっかり自覚と責任を持ち、アントラーズの一員として自分が点を取ってチームを勝たせたいです」
■元砂晏翔仁ウデンバ
2009年３月10日生まれ、兵庫県出身／192センチ・82キロ
▼特長
長いリーチとスピードを活かして広範囲をカバーする守備力、最終ラインからリズムを作るビルドアップ能力に秀でるセンターバック。ボランチもこなすユーティリティー性を併せ持つ。
▼コメント
「アントラーズのアカデミーに入る前からプロになりたいと思っていたので、こういう早いタイミングでプロ契約ができて、とてもうれしいです。自分はチームを勝たせる選手、見ている人をわくわくさせられるような選手になりたいので、これからまた厳しい競争があると思いますが、しっかり試合に絡めるようがんばっていきます」
なお、両選手は引き続き、Jリーグの公式戦に出場可能なトップチーム登録（２種）となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
