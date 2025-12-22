やぎ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月22日〜12月28日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。
スピードアップで！
フルパワーで動けそう。
やるべきことはさくさく終わらせて、自由を確保しましょう。社交も活性化していきますが、今週は、付き合い過ぎないことが大事。失礼のないように顔は出して、でも、早めにフェードアウトで自分の時間を作るのです。
気力、体力、行動力が高まっているため、ずっとやりたかったことをここで一気に進められるはず。今年の目標達成も夢ではなさそう。
買い物は、直感と勢いで。予定にない衝動買いでも、今後の出番が多そうです。
愛と社交は、はぐれやすい時。万一の場合の集合場所などを決めておくと安心です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）ゴーサイン。
スピードアップで！
フルパワーで動けそう。
やるべきことはさくさく終わらせて、自由を確保しましょう。社交も活性化していきますが、今週は、付き合い過ぎないことが大事。失礼のないように顔は出して、でも、早めにフェードアウトで自分の時間を作るのです。
気力、体力、行動力が高まっているため、ずっとやりたかったことをここで一気に進められるはず。今年の目標達成も夢ではなさそう。
買い物は、直感と勢いで。予定にない衝動買いでも、今後の出番が多そうです。
愛と社交は、はぐれやすい時。万一の場合の集合場所などを決めておくと安心です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)