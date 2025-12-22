「2025年秋ドラマ」ではまり役だったと思う女性俳優ランキング！ 2位「夏帆」を14票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は12月4日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年の秋ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、秋ドラマに出演した女性俳優に関するランキングを作成。さまざまな作品で多くの女性俳優が活躍し、視聴者を感動させています。それでは、「『2025年秋ドラマ』ではまり役だったと思う女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位には、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で主演を務めた夏帆さんが選ばれました。谷口菜津子さんの同名漫画が原作のドラマで、夏帆さんは竹内涼真さんとダブル主演を担当。12月9日に最終回が放送され、大反響を呼んだ作品です。
夏帆さんが演じた山岸鮎美は、ハイスペックな男性と結婚し安定した人生を送るため、モテに全ベットしてきた女性。そんな鮎美は、結婚間近だった海老原勝男と破局し、価値観を見直して自分らしさを追い求めることになります。夏帆さんは、大きく考え方が揺れ動く鮎美を繊細に表現。竹内さんと共に、人気ドラマを支え続けました。
回答者からは、「ほんわかとしていながら芯の強いイメージがぴったりだと思った」（50代女性／京都府）、「変わりたくて髪をピンク色にしたのも似合っていました。揺れる気持ちを丁寧に演じられていました」（50代女性／新潟県）、「演技が自然でとても良かったです」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位には、『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）に出演した宮崎あおいさん（※崎はたつさき）が選ばれました。主演を大泉洋さんが務め、人気作家の野木亜紀子さんが脚本を担当。どん底会社員が「ちょっとだけエスパー」になり、仲間たちと世界を救う姿が描かれた作品です。
宮崎さんは、13年ぶりの民放連続ドラマに出演し、謎の女性「四季（しき）」を担当。ドラマの序盤から謎が多い難しい設定の四季を、透明感あふれる演技で魅力的に表現しています。
回答者からは、「久々にドラマでみたがとにかくかわいい。役の雰囲気もすごく合っていると思う」（30代女性／静岡県）、「かわいらしい雰囲気の中にある真の強さが役柄にピッタリだと思う」（30代女性／山梨県）、「感情表現が難しい役どころを自然に演じられていると思った」（50代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
今回は、秋ドラマに出演した女性俳優に関するランキングを作成。さまざまな作品で多くの女性俳優が活躍し、視聴者を感動させています。それでは、「『2025年秋ドラマ』ではまり役だったと思う女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：夏帆（じゃあ、あんたが作ってみろよ）／47票
2位には、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で主演を務めた夏帆さんが選ばれました。谷口菜津子さんの同名漫画が原作のドラマで、夏帆さんは竹内涼真さんとダブル主演を担当。12月9日に最終回が放送され、大反響を呼んだ作品です。
夏帆さんが演じた山岸鮎美は、ハイスペックな男性と結婚し安定した人生を送るため、モテに全ベットしてきた女性。そんな鮎美は、結婚間近だった海老原勝男と破局し、価値観を見直して自分らしさを追い求めることになります。夏帆さんは、大きく考え方が揺れ動く鮎美を繊細に表現。竹内さんと共に、人気ドラマを支え続けました。
回答者からは、「ほんわかとしていながら芯の強いイメージがぴったりだと思った」（50代女性／京都府）、「変わりたくて髪をピンク色にしたのも似合っていました。揺れる気持ちを丁寧に演じられていました」（50代女性／新潟県）、「演技が自然でとても良かったです」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位：宮崎あおい（ちょっとだけエスパー）／61票
1位には、『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）に出演した宮崎あおいさん（※崎はたつさき）が選ばれました。主演を大泉洋さんが務め、人気作家の野木亜紀子さんが脚本を担当。どん底会社員が「ちょっとだけエスパー」になり、仲間たちと世界を救う姿が描かれた作品です。
宮崎さんは、13年ぶりの民放連続ドラマに出演し、謎の女性「四季（しき）」を担当。ドラマの序盤から謎が多い難しい設定の四季を、透明感あふれる演技で魅力的に表現しています。
回答者からは、「久々にドラマでみたがとにかくかわいい。役の雰囲気もすごく合っていると思う」（30代女性／静岡県）、「かわいらしい雰囲気の中にある真の強さが役柄にピッタリだと思う」（30代女性／山梨県）、「感情表現が難しい役どころを自然に演じられていると思った」（50代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)