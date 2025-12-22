「彼のパワーはNPBに良い兆し」メジャー通算47発、巨人新助っ人決定！　“ポスト岡本”の活躍に米メディアも太鼓判「将来的にメジャー復帰の可能性も」

ダルベックはメジャー通算47本塁打の長打力が期待される(C)Getty Images

岡本の穴を埋められるか。

巨人は新外国人としてレッドソックス、ホワイトソックスにも所属したボビー・ダルベックの獲得を12月22日、発表した。

30歳右の内野手、一、三塁が本職とあって、主砲・岡本和真の穴を埋める大砲となるかが注目される。

190センチ、102キロの大型内野手はアリゾナ大から2016年ドラフト4巡目（全体118位）でレッドソックスに入団。19年に開催された「プレミア12」には米国代表として出場、一塁を守った。

20年8月にメジャー昇格すると、メジャー初出場で本塁打を放ち、直後に5試合連続本塁打をマークするなど、潜在能力の高さを見せつけた。翌21年もメジャーで25発と活躍した。

ただその後はメジャーの壁に苦しみ、今季はホワイトソックス、ブルワーズ、ロイヤルズと渡り歩いた。一方、正式に契約合意となったことで、メジャー通算47発の大砲のチーム合流は巨人にとっても朗報だろう。