「彼のパワーはNPBに良い兆し」メジャー通算47発、巨人新助っ人決定！ “ポスト岡本”の活躍に米メディアも太鼓判「将来的にメジャー復帰の可能性も」
ダルベックはメジャー通算47本塁打の長打力が期待される(C)Getty Images
岡本の穴を埋められるか。
巨人は新外国人としてレッドソックス、ホワイトソックスにも所属したボビー・ダルベックの獲得を12月22日、発表した。
30歳右の内野手、一、三塁が本職とあって、主砲・岡本和真の穴を埋める大砲となるかが注目される。
190センチ、102キロの大型内野手はアリゾナ大から2016年ドラフト4巡目（全体118位）でレッドソックスに入団。19年に開催された「プレミア12」には米国代表として出場、一塁を守った。
20年8月にメジャー昇格すると、メジャー初出場で本塁打を放ち、直後に5試合連続本塁打をマークするなど、潜在能力の高さを見せつけた。翌21年もメジャーで25発と活躍した。
ただその後はメジャーの壁に苦しみ、今季はホワイトソックス、ブルワーズ、ロイヤルズと渡り歩いた。一方、正式に契約合意となったことで、メジャー通算47発の大砲のチーム合流は巨人にとっても朗報だろう。
米メディア『TRADE RUMORS』でもダルベックに関して取り上げている。
メジャーでは近年はMLB投手にうまく対応できず、スイングミス、三振の多さが足を引っ張ったとしながらも、3Aではしっかり数字を残していることで同記事では「ダルベックのトリプルAでの活躍、彼のパワーはNPBに良い兆し」としながら、「ダルベックがジャイアンツ打線を盛り上げられると考えるのは、容易に理解できる」と主張。
またNPBでも三振率を抑えられれば「将来的にメジャーチームの注目を集めるかもしれない」と、NPBの活躍次第ではメジャー復帰の可能性も将来的には出てくるとした。
阿部慎之助監督の就任3年目となる来季はチームにとってもV奪回が至上命題となる。長距離砲としては、トレイ・キャベッジの残留も決まったが、左右の大砲が大暴れすれば、それだけ勝利が近づくとあって、豪快な打撃を期待したいところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]