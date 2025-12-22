【今週の運勢】2025年12月第4週の「いて座（射手座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

チリも積もれば山。
「ちょっとだけ」にご用心。

今年のゴールも見えてきて、リラックスムードが漂います。

その結果、「こんなに頑張ったんだから、少しくらい」が毎日の習慣になりそう。ちょっとしたぜいたく、先延ばし、後でやろう精神が、積もり積もって、にっちもさっちもいかない事態を引き起こす恐れが。

自分史上最高の体重＆血圧を叩き出す、仕事納めが終わっても、あなただけが居残りを余儀なくされる、あるべきものをなくしてしまうなど、「あの時、気を付けていれば！」になるのです。

週末にお楽しみを用意して、ウイークデーは真面目にどうぞ。

デートも、スペシャルプランで盛り上げて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)