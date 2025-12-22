いて座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月22日〜12月28日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。
「ちょっとだけ」にご用心。
今年のゴールも見えてきて、リラックスムードが漂います。
その結果、「こんなに頑張ったんだから、少しくらい」が毎日の習慣になりそう。ちょっとしたぜいたく、先延ばし、後でやろう精神が、積もり積もって、にっちもさっちもいかない事態を引き起こす恐れが。
自分史上最高の体重＆血圧を叩き出す、仕事納めが終わっても、あなただけが居残りを余儀なくされる、あるべきものをなくしてしまうなど、「あの時、気を付けていれば！」になるのです。
週末にお楽しみを用意して、ウイークデーは真面目にどうぞ。
デートも、スペシャルプランで盛り上げて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）チリも積もれば山。
