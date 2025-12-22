¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÈÀ¸¤»Ä¤ê¡É¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¡ÊÆµ¼Ô¡Ö¶¯ÎÏ¤Êº¸Åê¼ê¤Ë¤Ï¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íèµ¨À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ê¾õ¶·¤Ç2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢MLBÀ¸³è¤òºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò¤ÎSUV¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¡×¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¸å¤ÎºÇ½é¤Î1¤«·î¤ÏÎ¨.422¡¢OPS¤Ï1.000¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤½¤Î·ë²Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤ÎOPS¤Ï.364¤ÈÄãÌÂ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥óOPS¤Ï.700¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤ë·Á¤Ç½ª¤¨¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26ºÐ¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ïº£µ¨¡¢71»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.280¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¡¢OPS.699¡¢13ÅðÎÝ¤Ï¥Á¡¼¥à3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤Ï¡¢¥¥à¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¡ÖÌÀ³Î¤Ê·çÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥¾¡¼¥ó¤Î²¼¤Ë³°¤ì¤ëµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¹¤®¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÊä¤¨¤ë¤Û¤É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¶¯ÎÏ¤Êº¸Åê¼ê¤Ë¤Ï¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¡¢º£µ¨¤ÏÂÐÀï¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿º¸Åê¼ê¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡ÖÁöÎÝ¤ä¼éÈ÷¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µé¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·ÑÂ³Åª¤ÊÄ´À°¤¬É¬Í×¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Â¦¤Ï¡¢¥¥à¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ä¡¢Ä´À°¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤»ÑÀª¤òÀä»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÈùÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤À¡×¤È¡¢¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï3·î¤ËWBC¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤â´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢È½ÃÇ¤¬Ç÷¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
[文/構成:ココカラネクスト編集部]