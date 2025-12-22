¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷À°¤¦ ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÎÈø»³¿À¼Ò¤Ç¤·¤áÆì¼è¤êÂØ¤¨ ¡ÖÀ¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡× ¸áÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥Ý¥Ë¡¼¤Î½Ð·Þ¤¨¤âÍ½Äê
Àµ·î¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤Ç¤¹¡£ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÎÈø»³¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤·¤áÆì¤Î¼è¤êÂØ¤¨ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èø»³¿À¼Ò¤Î¤·¤áÆì¤ÏËèÇ¯¡¢ÉÙ»³¸©ÆîÅ×»Ô¤Î¡Ö¿ðÊæ¤Î²ñ¡×¤¬ÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÀÌç¤Ë¤ÏÄ¹¤µ5.5£í¡¦½Å¤µ20Ô¤ÎÀÄ¡¹¤È¤·¤¿¤·¤áÆì¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¿¦¤ÈÖà½÷¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬¤¤Î¤¦¤«¤é¶Æâ¤Î20¤«½ê¤Çºî¶È¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¿ÀÌç¤òºÇ¸å¤Ë¿·¤·¤¤¤·¤áÆì¤Ë¼è¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Èø»³¿À¼Ò¤Î³ë¾ë¿µÂÀÏº¸¢Ç©µ¹¤Ï¡Ö¤·¤áÆì¤ò¿·¤·¤¯¤·¤Æ¡¢À¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤ªÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¡¢Èø»³¿À¼Ò¤Ç¤ÏÀµ·î»°¤¬Æü¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î»²ÇÒµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·Ç¯¤Ï¸áÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸òÎ®¤Î¤¢¤ëËÒ¾ì¤«¤é¥Ý¥Ë¡¼¤¬»²ÇÒµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë´ë²è¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£