【今週の運勢】2025年12月第4週の「さそり座（蠍座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

変更ありきで、
柔軟にいく。

予定は未定。

あなたがきっちり守ろうとしても、諸事情で話が流れやすくなっています。規模が変わったり、日程の変更が入ったりしやすいでしょう。もし、一人でもやれるなら、予定通りに動くといいみたい。「来てよかった」というラッキーな着地をするはず。

また、移動したのに中止になった的な災難も、行った先に幸運が隠れています。「せっかくだから」「どうせだから」で面白がってみて。

作業は、期日前に仕上げて。あなたの処理能力が高く評価されるはず。

愛は、いたわりの一言を添えて。予想以上に響き、関係が深まりそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)