さそり座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月22日〜12月28日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。
柔軟にいく。
予定は未定。
あなたがきっちり守ろうとしても、諸事情で話が流れやすくなっています。規模が変わったり、日程の変更が入ったりしやすいでしょう。もし、一人でもやれるなら、予定通りに動くといいみたい。「来てよかった」というラッキーな着地をするはず。
また、移動したのに中止になった的な災難も、行った先に幸運が隠れています。「せっかくだから」「どうせだから」で面白がってみて。
作業は、期日前に仕上げて。あなたの処理能力が高く評価されるはず。
愛は、いたわりの一言を添えて。予想以上に響き、関係が深まりそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
