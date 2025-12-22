リーガロイヤルホテル京都は、ラウンジにおいて「旬の苺 が届ける、心ときめく3つの“贈り物”」をテーマに、苺をふんだんに使用した3種のデザートを、来年1月5日から2月28日まで販売する。「苺アフタヌーンティーセット」のみ、12月26日から販売する。



「苺アフタヌーンティーセット」

「苺アフタヌーンティーセット」は、スモークの演出が人気の、苺スイーツ7種とセイボリー9品、苺のオリジナルホットドリンクなど苺の魅力を存分に愉しめる期間限定のアフタヌーンティーセット。スモークの中から現れるのは、練乳ソースの上にコロンと寝転ぶ、大粒苺を模した艶やかなムースとなっている。煌めく光沢に包まれた愛らしい姿と、口いっぱいに広がる苺の香りに思わず心がときめく。

苺のヴェリーヌや苺タルト、苺モンブランなど華やかなスイーツがプレートを彩り、さらにセットドリンクには苺のフレーバーティー2種も新登場する。苺尽くしの特別なひとときを届ける。



「本命パフェ〜苺ショコラの贈り物〜」

「本命パフェ〜苺ショコラの贈り物〜」は、苺とスイーツを美しく重ねた、華やかで贅沢なグラスパフェ。トップの苺エクレアの下には、苺ジャムとココアスポンジを重ねたケーキが隠れていて、その下のハート形のココアサブレを開くと、甘くてやさしい苺の世界がグラスの中に広がる。

フレッシュ苺に、チョコチップとクッキーがアクセントのバニラアイスクリーム、とろけるチョコレートソースも重なり、さまざまな香りと食感が織りなす心地よいハーモニーを愉しめる。



「苺のいろどりパレット」

「苺のいろどりパレット」は、やわらかなピンク色のシュー生地に、花びらのように重ねたアンバサクリームとホイップクリーム、真っ赤な苺をあしらった、苺スイーツ「パリブレスト」が主役のキュートな一皿となっている。シーリングスタンプ風のホワイトチョコレートが特別感を演出する。

グラスの中にはみずみずしい苺のダイスと練乳アイスクリームを閉じこめ、サクサクとしたフィアンティーヌが心地よい食感のアクセントを添える。仕上げに温かいホワイトチョコレートのソースをとろりとかけて楽しむ、心ときめくプレートデザートになっている。

自分へのご褒美や、大切な人との特別なひとときに、苺が届ける“とっておきの贈り物”を心ゆくまで堪能してほしい考え。

［「苺尽くしのラウンジデザート」販売 概要］

販売店舗：ラウンジ（1階／オールデイダイニング カザ内）

販売期間：2026年1月5日（月）〜2月28日（土）

※「苺アフタヌーンティーセット」は、12月26日（金）から販売開始

（※12月31日（水）〜2026年1月4日（日）は除外日）

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況によって変更となる場合がある。最新の営業情報は公式HPを確認

営業時間：10:00〜21:00（ラストオーダー：デザート 18:00／その他 20:30）

※「苺アフタヌーンティーセット」はラストオーダー 17:00

内容・料金：

苺アフタヌーンティーセット

1日10食限定・利用時間120分制：6325円

本命パフェ〜苺ショコラの贈り物〜

単品：3036円

ドリンク付：3542円（コーヒー、紅茶またはカモミールティー）

苺のいろどりパレット

単品：3289円

ドリンク付：3795円（コーヒー、紅茶 または カモミールティー）

（すべて税金・サービス料を含む）

リーガロイヤルホテル京都＝https://www.rihga.co.jp/kyoto