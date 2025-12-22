サクラクレパスは、“汚れを気にせず使えるおえかきシリーズ”から、「ながーくかけちゃう おえかきロール」と「作品を整理しやすい バインダー式おえかきちょう」の2商品を来年1月下旬から販売を開始する。



「ながーくかけちゃう おえかきロール」

「ながーくかけちゃう おえかきロール」は、10mのロール紙なので、紙を変えたり継ぎ足したりする必要がなく、のびのび絵を描くことができる。個装箱に刃が内蔵されており、ハサミやカッターを使わずにラップのように容易に好きな長さで切り取れる。大容量のため、頻繁な買い替えが不要で、保護者の負担を軽減する。長く引き出して親子や兄弟、友だちと一緒に1枚の大作を作ることができる。



「作品を整理しやすい バインダー式おえかきちょう」

「作品を整理しやすい バインダー式おえかきちょう」は、綴じ具のリングがワンアクションで開閉できるので、作品の取り出しや差替えが簡単だとか。お気に入りの作品を1冊に整理でき、別売の追加レフィルで長く使えて経済的だという。アルバム感覚で好みの順序に綴じることができ、子どもの成長も振り返れる。透明窓付きのフレームデザインで、お気に入りの作品を表紙にして飾れる。

［小売価格］

ながーくかけちゃう おえかきロール：990円

作品を整理しやすい バインダー式おえかきちょう：990円 ※レフィル：605円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月下旬から順次

サクラクレパス＝https://www.craypas.co.jp