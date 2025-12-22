センサーカメラに映ったクマ。社の中のハチの巣に執着していたと見られる＝８月２７日（伊勢原市提供）

日本漢字能力検定協会による２０２５年の漢字は「熊」。その一文字に象徴されるように、今夏の伊勢原・大山はクマに揺れた。ツキノワグマが主要な観光ルートのこま参道付近に２度にわたり出没し、住民や観光客を震え上がらせたのだ。全国的には東北地方などで人命が奪われる事案も発生していただけに、最悪の事態だけは回避してほしいと願いながら取材を続けた。

お盆休み明けの８月１８日朝、旧知の読者からの交流サイト（ＳＮＳ）による一報に目が覚めた。

「１７日夜７時ごろ、熊の出没が確認されたそうです。ライトアップ最終日でしたので帰りのお客さんが立ち往生しましたが、警察官が警備して、無事お客さんは帰宅されたそうです」

１７日まで大山で夜景ライトアップが行われ、大山ケーブルカーが日没後も営業運転をしていたのは知っていた。ただ、クマ出没や観光客の立ち往生といった情報は警察や行政から出ていなかった。読者からの一報を基に各方面に事実確認をしたところ、内容に間違いはなかった。

ケーブルカーを運行する大山観光電鉄に確認すると、６メートルほど目前で遭遇した係員から話を聞くことができた。「クマの頭が見えた。この辺りでの目撃は初めて」。互いに逃げたために人的被害がなかったのが幸いだったが、目撃があったこま参道付近は大山登山や大山阿夫利神社を参拝する観光客がほぼ全員通るだけに、事の深刻さを実感した。

当日は大山ケーブル駅に集めた約１００人の観光客らを伊勢原市職員３人が麓のバスロータリーまで避難誘導に当たったが、クマから身を守る装備などは特になかった。危険に直面する可能性もあっただけに、装備の拡充を市幹部に求めて取材を終え、観光客足止めの記事を執筆した。目撃された場所が場所だけに、紙面でも大きく取り上げられた。