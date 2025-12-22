杉浦太陽、長女・希空のために書いた自筆プロフ帳公開「字に人柄が出てる」「平成デザインで懐かしい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】俳優の杉浦太陽が12月22日までに、自身のInstagramを更新。娘の希空（のあ）のために書いたプロフィール帳を公開した。
【写真】辻希美の夫「字に人柄が出てる」直筆プロフ帳が懐かしいデザイン
杉浦は「希空のプロフィール帳の、一枚目がパパ」とコメントし、プロフィール帳の上で親子でピースをしている指先を写したショットと、自筆で名前や書いた日付、ニックネームやアドレス欄が埋められた用紙を公開。ニックネームは「パパ」、アドレスは「のあと一緒だよ」と書かれている。
この投稿に、ファンからは「字に人柄が出てる」「平成デザインで懐かしい」「仲良し親子」「娘愛が伝わってくる」「素敵なパパ」などと反響が寄せられている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻希美の夫「字に人柄が出てる」直筆プロフ帳が懐かしいデザイン
◆杉浦太陽、希空のために書いた自筆プロフィール帳公開
杉浦は「希空のプロフィール帳の、一枚目がパパ」とコメントし、プロフィール帳の上で親子でピースをしている指先を写したショットと、自筆で名前や書いた日付、ニックネームやアドレス欄が埋められた用紙を公開。ニックネームは「パパ」、アドレスは「のあと一緒だよ」と書かれている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「字に人柄が出てる」「平成デザインで懐かしい」「仲良し親子」「娘愛が伝わってくる」「素敵なパパ」などと反響が寄せられている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】