ITZY・ユナ、“ミニスカ美脚”に釘付け…大人オフィスルックでイベントに出席【PHOTO】
ITZYのユナが、圧巻の美脚を披露した。
12月21日、ソウル・城東区（ソンドング）で開催されたアイウェアブランド「Viewmap」のイベントにユナが参加した。
この日ユナは、チョコレートブラウンカラーのジャケットとミニスカートを組み合わせたセットアップで会場に登場。クラシックなジャケットにホワイトシャツとストライプ柄のネクタイを合わせたシンプルで大人っぽいコーディネートを披露した。
ミニスカートからはスラリと伸びた美脚がのぞき、無駄のないラインと引き締まった脚線美で視線を集めた。また、ブラウンレンズのサングラスがシックなコーディネートにアクセントを加えている。
なお、ユナが所属するITZYは、12月25日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される「2025 SBS歌謡大典」に出演予定だ。
◇ユナ プロフィール
2003年12月9日生まれ。本名シン・ユナ。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。最年少メンバーでありながら、圧倒的なビジュアルを誇る。2015年に韓国の年末授賞式「KBS歌謡大祝祭」に観客として訪れ、JYPエンターテインメントの関係者からスカウトされた。運動神経が抜群なことでも知られ、過去にはフロアボールの市・道大会で優勝している。