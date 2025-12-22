察してよ…デートに誘ってほしい女子が送りがちなLINE９パターン
「自分から切り出すより、できれば男性からデートに誘ってほしい」と考える女性は多いもの。LINEのやりとりのなかでも、言外にそれをにおわすケースは少なくないようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「察してよ…デートに誘ってほしい女子が送りがちなLINE」をご紹介します。
【１】「○○君に誘われてるけど、あまり乗り気がしないんだよね…」とほかの男性の存在をちらつかせる
「『じゃあ俺と行く？』と言ってほしい」（10代女性）というように、LINEでヤキモチをあおって注意を引こうとする人もいます。即レスを望まれているので、「誰と行きたいの？」といったズレた返信は避けたほうがいいでしょう。
【２】「今年こそは海行きたいんだよね！」と長期休暇の予定を宣言する
「行きたい場所と時期を具体的に提示したら、さすがに気づいてもらえるかと思って…」（20代女性）など、「一緒に行く？」というメッセージを引き出そうとして、自分の予定を開示するパターンです。「楽しんできてね！」などと他人事のように返すと、女性の好意も冷めてしまうので気をつけましょう。
【３】「試験が終わったから歌いたい気分だけど…誰も空いてない（泣）」とぼやく
「誘ってほしくないひとには泣きつきません」（10代女性）など、一緒に過ごす人がいないことを大げさにアピールするのは、「あなたに相手してほしい」という要求の言い換えであることが多いようです。タイミングを逃さないよう、「じゃあ今夜どう？」などとさくっと誘ってしまいましょう。
【４】「週末はいつも何してるの？」と休日の過ごし方をさりげなく聞く
「『土曜日はいつも空いてる』とか返ってきたら、具体的に日程を詰めやすい」（10代女性）というように、暇な日を聞き出そうとするLINEは、デートへの伏線と見ても良さそうです。空きスケジュールをたずねられたら、むしろこちらからデートを提案するぐらいの気概を持ちましょう。
【５】「ダイビングって何から揃えるの？」と男性が詳しそうな趣味について質問する
「『一緒に行って探してあげよっか？』というリアクションを待ってる」（20代女性）というように、男性の趣味を把握した上でアドバイスをあおぐ女性もいます。少なからず好意を持っている相手であれば、「俺で良かったら」という大人のレスで応じましょう。
【６】「あなたが絶対に好きそう！」とイベント情報をわざわざ知らせる
「『じゃあ一緒に行く？』みたいな展開を期待してます（笑）」（10代女性）というように、デートにつながることを画策して、相手の好きそうなことを周到に調べて連絡を入れるケースです。「教えてくれてありがとう！」と情報だけもらうのではなく、「一緒にどう？」と誘うのが礼儀ではないでしょうか。
【７】「次の連休、予定をドタキャンされちゃった」と暇をアピールする
「暇な女だと思われるのは嫌だから、誘ってほしい相手にしか送らない」（20代女性）など、「暇」をアピールするのは女性にとってはある種の「賭け」になるようです。ここは脈ありと見込んで男らしく誘ってみてはいかがでしょうか。
【８】「この映画気になる！」と話題作に触れる
「そこそこの話題作だったら断られにくいかと思って」（10代女性）というように、デートを誘う口実として映画を持ち出す女性もいるようです。それだけでは誘われたがっているのかどうかはわからないので、「誰かと行くの？」とカマをかけてみるのが安全かもしれません。
【９】「このお肉、めっちゃ美味しそう！」と友達の食テロ画像を転送する
「肉を見せたいだけだったら自分で撮った画像を送るけど…一緒に行きたいから『他人の写真』を選んでる」（20代女性）など、友人の食テロ画像を転送して、「一緒に食べたい」というサインを送っているパターンです。真意を察したら、「いつ行く？」と即座にアポ調整に入りましょう。
女性からのLINEには思わぬサインが潜んでいるもの。誘いのチャンスを逃さないよう、日ごろから女性の気持ちに思いを巡らせておきましょう。（佐々木正孝）
