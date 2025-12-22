日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２１日に放送され、長嶋一茂がクリスマスの過ごし方について言及した。

同番組はタレントの長嶋と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は東京・銀座を訪れた。

濱家が「今回はクリスマスのゲンバです。やっぱりシーズンですから、思い出いっぱいありますよね」と投げかけた。すると一茂は「オレはハワイにいるけどね」と腕を組んで即答。そして「何やってんの？クリスマスは」と「かまいたち」の２人に逆に問いかけた。

山内が「ＹｏｕＴｕｂｅでクリスマス生配信しようって言っているんです」というと一茂は失笑。それでも「クリスマスと言ったって、俺もいつの間にか貢ぐ日になっちゃったからね。女性と一緒にいてホテル取ったりとかさ食いたくもないフレンチ食ったり、プレゼント買ったりとかさ。それはそれで良かったんだけどね。あれで良かったの？オレらの青春、どうなの？」と若き日を振り返った。

これに濱家は「まあ、思い出じゃないですか。僕も高校生の時に当時の彼女とゴスペラーズさんのフリーライブ行って、で、次の日にフラれたんです」と告白。一茂、山内は口そろえて「最悪！」。濱家は「すごくない？ プレゼントをあげて『幸せだね』って言った次の朝『別れよ』って電話来た。ビックリしましたけど」と回顧していた。