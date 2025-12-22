【S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-】 予約開始：12月23日16時 2026年8月 発売予定 価格：8,250円 【S.H.Figuarts ドドリア&ザーボン-たったひとりの最終決戦-】 予約開始：12月23日16時 2026年9月 発売予定 価格：18,150円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-」と「S.H.Figuarts ドドリア&ザーボン-たったひとりの最終決戦-」をそれぞれ2026年8月と9月に発売する。12月23日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「バーダック」が8,250円、「ドドリア&ザーボン」が18,150円。

本製品は、「ドラゴンボールZ」に登場する「バーダック」「ドドリア」「ザーボン」を、それぞれ同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化したもの。

「S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-」は、劇中をイメージした戦闘服の壊れ具合や傷の塗装を施し、激しい戦闘後の姿を再現しており、戦闘中のなびいた頭部パーツが付属しているほか、赤ちゃん姿の「カカロット」を「S.H.Figuarts」で初立体化している。

「S.H.Figuarts ドドリア&ザーボン-たったひとりの最終決戦-」は、「たったひとりの最終決戦～フリーザに挑んだZ戦士孫悟空の父～」に合わせた彩色が施されており、劇中シーンを彷彿とさせる新規造形の表情パーツを付属している。

さらに、「ザーボン」の新規造形の腕組みパーツや、「ドドリア」が「バーダック」に向けて放ったエフェクトパーツなどを新規造形にて付属するほか、ボーナスパーツとして「S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-」に活用できる「交換用表情パーツ」が付属している。

「S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-」

「S.H.Figuarts ドドリア&ザーボン-たったひとりの最終決戦-」

サイズ：全高 約145mm 素材：PVC、ABS 商品内容本体交換用手首パーツ左右各2種交換用表情パーツ4種交換用頭部パーツカカロットカカロット用専用台座素材：PVC、ABS 商品内容ドドリア本体ドドリア用交換用手首パーツ左右各3種ドドリア用交換用表情パーツ3種ドドリア用スカウタードドリア用光線エフェクトパーツドドリア用光線用支柱台座一式ザーボン本体ザーボン用交換用手首パーツ左2種右3種ザーボン用交換用表情パーツ3種ザーボン用スカウターザーボン用スカウター用前髪パーツザーボン用交換用後ろ髪パーツザーボン用交換用腕組みパーツ＜ボーナスパーツ＞S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-用交換用表情パーツ

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

※商品の画像・イラストは実際の商品と一部異なる場合がございますのでご了承ください。