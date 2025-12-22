「ドラゴンボールZ」より「S.H.Figuarts バーダック/ドドリア&ザーボン -たったひとりの最終決戦-」が商品化決定！プレバンにて12月23日16時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-」と「S.H.Figuarts ドドリア&ザーボン-たったひとりの最終決戦-」をそれぞれ2026年8月と9月に発売する。12月23日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「バーダック」が8,250円、「ドドリア&ザーボン」が18,150円。
本製品は、「ドラゴンボールZ」に登場する「バーダック」「ドドリア」「ザーボン」を、それぞれ同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化したもの。
「S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-」は、劇中をイメージした戦闘服の壊れ具合や傷の塗装を施し、激しい戦闘後の姿を再現しており、戦闘中のなびいた頭部パーツが付属しているほか、赤ちゃん姿の「カカロット」を「S.H.Figuarts」で初立体化している。
「S.H.Figuarts ドドリア&ザーボン-たったひとりの最終決戦-」は、「たったひとりの最終決戦～フリーザに挑んだZ戦士孫悟空の父～」に合わせた彩色が施されており、劇中シーンを彷彿とさせる新規造形の表情パーツを付属している。
さらに、「ザーボン」の新規造形の腕組みパーツや、「ドドリア」が「バーダック」に向けて放ったエフェクトパーツなどを新規造形にて付属するほか、ボーナスパーツとして「S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-」に活用できる「交換用表情パーツ」が付属している。
「S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-」サイズ：全高 約145mm 素材：PVC、ABS 商品内容
本体
交換用手首パーツ左右各2種
交換用表情パーツ4種
交換用頭部パーツ
カカロット
カカロット用専用台座
「S.H.Figuarts ドドリア&ザーボン-たったひとりの最終決戦-」素材：PVC、ABS 商品内容
ドドリア本体
ドドリア用交換用手首パーツ左右各3種
ドドリア用交換用表情パーツ3種
ドドリア用スカウター
ドドリア用光線エフェクトパーツ
ドドリア用光線用支柱台座一式
ザーボン本体
ザーボン用交換用手首パーツ左2種右3種
ザーボン用交換用表情パーツ3種
ザーボン用スカウター
ザーボン用スカウター用前髪パーツ
ザーボン用交換用後ろ髪パーツ
ザーボン用交換用腕組みパーツ
＜ボーナスパーツ＞
S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-用交換用表情パーツ
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
※商品の画像・イラストは実際の商品と一部異なる場合がございますのでご了承ください。